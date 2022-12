Lanza segundo álbum

El nuevo álbum de piano solista de José Luis Hernández , "Christmas is Her", es una continuación del trabajo discográfico que ha venido haciendo este año desde su debut con Piano Devotions en Albany Records.

HISTÓRICO PIANO

El histórico piano Yamaha C7 de Dan Fogelberg fue el instrumento utilizado para grabar "Christmas is Here", lo que le dio una imagen brillante y airosa al sonido grabado con la ingeniería de Cade Roberts.

El material discográfico incluye arreglos de la leyenda del jazz de Nueva Orleans Ellis Marsalis (Have Yourself a Merry Little Christmas) y de Dave Brubeck (Cantos Para Pedir las Posadas). "El Niño del Tambor" está configurado con la mano izquierda imitando la percusión y "Jingle Bells" tiene una versión Jazzy/Blues, creando efectos sonoros interesantes. Otros arreglos como "Greensleeves" y "Away in a Manger" reciben un tratamiento impresionista estrictamente clásico.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Hernández es pianista y director de orquesta de formación clásica con Licenciatura en Música en Texas Christian University y presentaciones en los EE. UU., México, Venezuela, Noruega, España y Alemania.

Actualmente tiene su sede artistica en Boston Avenue United Methodist Church donde fundó el programa de cambio social a través de la música Sistema Tulsa, que brinda a cientos de estudiantes locales lecciones de música e instrumentos gratuitos. En Reynosa participa como miembro de la Fundación Herstrada A.C. y además brinda talleres y conciertos anualmente en colaboración con la comunidad.

Esta grabación fue posible en parte gracias al apoyo del Fondo de Contenido Creativo "Play Tulsa Music´´, un programa de la Oficina de Cine, Música, Artes y Cultura de la ciudad de Tulsa, Oklahoma.

YA DISPONIBLE