Regresan a México

Si algo han aprendido Kevin, Joe y Nick Jonas en su trayectoria artística, que se acerca a los 20 años, es cuándo deben parar y tomar un respiro.

Aunque los Jonas Brothers se volvieron un fenómeno de masas entre 2005 y 2013, en su etapa como adolescentes y en parte gracias a la proyección de Disney Channel, priorizar su salud física y mental es ahora lo más importante.

“Nuestro primer recordatorio es siempre saber que somos humanos y qué cosas pueden pasar en nuestras vidas que tenemos que encontrar la manera de mantener la cabeza alta y seguir adelante”, contó Joe, en entrevista.





REPROGRAMAN SHOW

La agrupación de Nueva Jersey regresará a México estos 21 y 22 de agosto para presentarse en la Arena CDMX, y el 24 y 25 en la Arena Monterrey. Los conciertos habían sido programados para mayo, pero se pospusieron porque Nick contrajo influenza.

La gira, que celebra sus cinco discos de estudio con todas sus canciones, aterrizará también después de que Kevin, de 36 años, el mayor de los hermanos, luchara contra el cáncer de piel, del que ya fue tratado y se recupera favorablemente.

“Creo que, en mi caso, tuve suerte de que me detectaron el cáncer de piel en la cara a tiempo. Compartí con todo el mundo lo que me estaba pasando y me ayudó tener buenos médicos a mi alrededor y a mi familia, que es un gran apoyo, pero no lo hice por ninguna otra razón que no fuera la de crear conciencia sobre la idea”, señaló.





MOMENTO ESPECIAL

“Creo que el comienzo de esta gira fue, probablemente, el momento más especial de nuestra carrera. Tocar en el estadio de los Yankees, un lugar donde vimos muchos partidos de beisbol cuando éramos niños, por lo que llegar a iniciar una gira allí dos noches nunca lo esperamos”, reflexionó Joe, de 34 años.

Para compensar los aplazamientos, los Jonas prometieron noches únicas con invitados especiales y uno que otro cover, quizás en español.

“Vamos a hacerlo realmente especial, incluso podríamos tener un invitado especial o dos. Una de las cosas que nos ha gustado hacer recientemente son covers de canciones actuales o algo viejo. Nos encanta la música latina y tenemos algunos amigos por ahí, así que quién sabe: vamos a ver quién va a aparecer”, continuó Joe.

MÚSICA EN PUERTA

Joe, el vocalista principal, acaba de lanzar “Work It Out”, adelanto de su próximo álbum como solista, Music For People Who Believe In Love, que saldrá el 18 de octubre.

El también exmarido de la actriz Sophie Turner aseguró que sus hermanos lo apoyan y que trabajar separados es, a veces, la mejor manera de reavivar su creatividad juntos.

“Creo que a todos nos gusta tener proyectos individuales. La inspiración que surge de cada uno de ellos y el hecho de expresarnos como individuos nos permite volver entusiasmados y con ganas de trabajar juntos y de crear la magia que intentamos crear juntos”, dijo.

PROMETEDOR ESPECTÁCULO

Five Albums. One Night. The World Tour, es la gira más ambiciosa, hasta el momento, de los ídolos adolescentes, pues compendia éxitos como “S. O. S.”, “Burnin’ Up”, “Sucker” y “Waffle House”, en un set list que presume casi 70 canciones en múltiples medleys.