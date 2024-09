Agradece Johnny Depp que lo contrataran para dirigir filme

Justo cuando muchas personas el dieron la espalda durante su polémico juicio de divorcio de su ex pareja, Amber Heard, Johnny Depp recibió una propuesta para dirigir un filme biográfico.

El protagonista de la saga de Piratas del Caribe recibió la oferta para dirigir Modi, una cinta sobre la vida del artista italiano Amedeo Modigliani, de manos de su amigo y colega Al Pacino.

El ganador del Óscar le mostró el proyecto a Depp en 1997, cuando ambos trabajaron en Donnie Brasco. Sin embargo, fue hasta el año pasado que la cinta logró cristalizarse, con un guion de Pacino, Jerzy y Mary Kromolowski.

"Johnny estaba bastante sorprendido, se sentía humilde y un poco sorprendido de que Al Pacino le pidiera que dirigiera esto", le dijo el productor de la película, Stephen Deuters, a la revista Variety.

"No esperaba que nadie le pidiera que dirigiera una película en ese momento en particular. Teníamos muchas cosas en ese momento, esto fue incluso antes de COVID, y pensamos que sería algo realmente positivo para nosotros, un cambio de dirección ligeramente inesperado y algo en lo que realmente podría involucrarse".

Ahora, este martes 24 de septiembre, el filme, protagonizado por Riccardo Scamarcio y Stephen Graham, finalmente será visto en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastian, para después llegar a varias salas del mundo el próximo 5 de diciembre.

"Creo que John es un artista muy sensible. Es pintor, músico, actor y director, algo que pude presenciar de cerca. Me impresionó bastante y me encantó la forma en que trabajó todo el tiempo en el set", añadió otro de los productores de Modi, Barry Navidi.

"Por supuesto, estábamos pensando en varios otros directores antes de Johnny, ya que el proyecto ha existido desde hace mucho tiempo, pero Al reconoció que Johnny era el director adecuado porque tiene la sensibilidad y la sensibilidad de un artista. Al final, Johnny lo aprovechó por completo".

Modi, que está basada en la obra "Modigliani", de Dennis McIntyre, es el segundo trabajo como director de Depp, después de la película The Brave, de 1997.