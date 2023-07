Caz coronado, príncipe LGBTIQ+

Monterrey, N.L.

Echándose unos buenos tragos de tequila directo de la botella y arropado con el calor de su comunidad LGBTIQ+, Johnny Caz fue coronado como el Príncipe de la Marcha de la Diversidad en Monterrey.

El cantante del grupo Firme fue la figura estelar del contingente que arrancó a las 18:18 horas en el Arco de la Independencia (Madero y Pino Suárez), en el corazón de la ciudad.

Previo al recorrido que tuvo como destino la Explanada de los Héroes frente a Palacio de Gobierno, se celebró la coronación de Johnny, quien se mostró feliz y agradecido por la real distinción.

"Me siento feliz, me siento honrado, lleno de amor", expresó el Príncipe de la Marcha de la Diversidad Monterrey 2023, "Me siento seguro con todos ustedes. Ustedes son una comunidad que me hace sentir seguro, que me da fuerzas para subir a un escenario y ondear una bandera y poder gritar: ¡arriba la jotiza!"

"Aquí venimos a echar desmadre y a decirles que ya llegamos y que no nos vamos a ir".

Estaba tan contento que no perdió la oportunidad de tomarse un show de tequila frente al público y siguió su fiesta desde lo alto de la limusina blanca en la que recorrió el primer cuadro de Monterrey.

"Voy a llegar al concierto (en el estadio de beisbol) más al rato, ya bien pedo. Espero que si alguno de ustedes va a ir al concierto más tarde llévense su bandera, porque hoy (ayer) es nuestro pinche día".