Asegura John Leguizamo que Hollywood sigue siendo racista

Nacido en Bogotá, Colombia hace 62 años y radicado en Nueva York desde que era adolescente, el prestigiado actor aseguró que la industria más poderosa del cine debe abrirse aún más hacia las producciones con contenido, corazón e ideología latina.

"Me siento agradecido porque he tenido grandes oportunidades, porque he trabajado con grandes directores que pelearon por mi, que apreciaron mi talento, pero Hollywood sigue siendo racista. Hay muy poco (de los latinos) en Hollywood, hace falta mucho más", afirmó Leguizamo en entrevista.