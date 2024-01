Le molesta a Jodie Foster trabajar con la Generación Z

Durante una entrevista con The Guardian, la estrella de El Silencio de los Inocentes expuso que ha experimentado malos momentos con las personas de la generación posterior a los millennials, sin embargo, está interesada en apoyar a algunos actores jóvenes que están emergiendo en la industria del entretenimiento.

SE EXPRESA

"Son realmente molestos, especialmente en el lugar de trabajo. Dicen: 'No, no lo siento hoy, voy a llegar a las 10:30 am' O, en los correos electrónicos, les digo que todo esto es gramaticalmente incorrecto, ¿acaso no revisaste tu ortografía?. Y me dicen: '¿Por qué haría eso? ¿No es algo limitante?'", ejemplificó.

Aunque la actriz dio a conocer su opinión al respecto, no quiere decir que todos los jóvenes en general la molesten, pues destacó a la publicación el talento de Bella Ramsey, de 20 años, quien ha ganado fama por sus participaciones en series como Game of Thrones y The Last Of Us, y eligió para que la presentara en un evento, en Hollywood.

Al ser cuestionada por un consejo para la juventud, Foster dijo que "necesitan aprender a relajarse, a no pensar tanto en ello, a idear algo que sea suyo. Puedo ayudarlos a encontrar eso, que es mucho más divertido que ser, con toda la presión detrás, el protagonista de la historia".

La ganadora de dos premios Óscar añadió que su carrera en el cine se ha debido a algo más que el propósito de entretener, pidiendo al público que le de una oportunidad a otro tipo de proyectos.

"Ojalá la gente se canse pronto. Las buenas, como Iron Man, Black Panther, Matrix, me maravillan y me he dejado llevar por su entretenimiento, pero no es por eso que me convertí en actriz. Y esas películas no cambian mi vida. Ojalá haya espacio para todo lo demás".