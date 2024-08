Jeremy Allen con nuevo reto

Jeremy Allen White se está preparando vocalmente y documentándose con muchos videos de YouTube para interpretar a Bruce Springsteen en su próxima biopic.

En una reciente entrevista con GQ, el actor de la serie "The Bear" (El Oso) dio a conocer que está tomándose en serio su preparación para encarnar al compositor.

APOYO TOTAL

"Tengo mucha suerte de que ahora haya un equipo de gente que ayude a los actores jóvenes a interpretar a estrellas de rock. Tengo un grupo de gente con mucho talento que me ayuda a entrenarme vocalmente y musicalmente para prepararme para esto.

Es genial poder adentrarse en YouTube y encontrarlo en todos esos períodos diferentes de su vida y poder escuchar su voz al hablar y al cantar. Eso ha sido un poco lo que he hecho, escucharlo mucho y observarlo mucho. Ha sido muy divertido prepararnos".

El apoyo que ha obtenido White de "The Boss" parece ser una realidad, después de que el mismo actor diera a conocer a la prensa que le había enviado un mensaje a la leyenda musical externándole su deseo de tener una reunión con él en Londres.

MUCHA SUERTE

"También tengo mucha suerte de que Bruce me apoye mucho con la película, así que he tenido acceso a él y es un tipo genial. Además, hay muchísimo material", celebró.

La estrella de Hollywood también confirmó que sigue adelante como el protagonista del proyecto, luego de que el portal Deadline lo anunciara en enero de este año como la primera opción del productor Scott Stuber para encarnar al intérprete de "Dancing In The Dark" en una cinta biográfica.

La película biográfica de Bruce Springsteen llevará por título "Deliver Me From Nowhere" y narrará la vida del músico de Nueva Jersey centrándose en uno de los momentos más especiales de su carrera: la creación de su mítico álbum "Nebraska". Scott Cooper, conocido por filmes como "Crazy Heart" y "Hostiles" fue elegido para escribir y dirigir la película que adaptará la novela de Warren Zane de 2023 "Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen´s Nebraska".