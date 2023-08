James Cameron, el "Rey Midas" del cine, cumple 69 años

James Cameron es un verdadero "Rey Midas" del cine: sus cintas han recopilado más de ocho mil millones de dólares a nivel mundial y, no solo eso, también posee el récord de ser el director de tres de las cuatro cintas más taquilleras de la historia.

Nació en Ontario, Canadá, el 16 de agosto de 1954. Su formación como técnico de efectos especiales ha marcado su estilo de dirigir y de contar historias, no en vano por ello fue elegido para dirigir "Aliens" (1986), luego del rotundo éxito "The Terminator" (1984), una cinta que surgió de las alucinaciones causadas por la fiebre y que inspiraron uno de los relatos futuristas más importantes de la cinematografía.

La paciencia y sobre todo la dedicación fueron clave para que Cameron trabajara en la película "Titanic", la primera en conseguir la mayor recaudación en la historia y que además le valieron tres Oscar al director canadiense.

Tuvieron que pasar 12 años para que Cameron regresara como guionista y director con la cinta "Avatar" (2009), que desplazó a "Titanic" como la película con mayor recaudación. Con esta cinta, Cameron desarrolló nuevos métodos para la captura de imágenes en movimiento, así como tecnología para lograr los efectos que la historia necesitaba para ser contada.

El canadiense ha demostrado que no tiene prisa a la hora de dirigir y, aunque fue productor y guionista de cintas como "Alita: Battle Angel" (2019), y "Terminator: Dark Fate" (2019), nuevamente esperó 13 años para lanzar la secuela de "Avatar: The Way of Water".

Quizá el único tropiezo en la filmografía de Cameron fue "Piranha II: The Spawning" (1981), pero fue muy en sus inicios y tres años después demostró con "Terminator" que el público estaba frente a uno de los directores más importantes y taquilleros del mundo.

Afortunadamente, James Cameron se encuentra trabajando en dos grandes producciones: la secuela de "Alita" y la tercera parte de "Avatar", así que aún tendremos a Cameron para rato.