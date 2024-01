Confunden a Jada Pinkett Smith con un rapero por foto

CIUDAD DE MÉXICO.- Jada Pinkett Smith arrancó el 2024 con una foto que desató los comentarios en redes y la confusión, tanto así que la actriz tuvo que desactivarlos, resulta que su imagen fue cuestionada y hasta confundida con un rapero estadounidense de ascendencia puertorriqueña y cubana que es mayor que ella sólo por un año.

Jada terminó el 2023 con el lanzamiento de su libro de memorias "Worthy", durante su presentación en Baltimore, su expareja y padre de sus hijos Will Smith estuvo a su lado, a pesar de que en el material se reveló que están separados como pareja desde 2016.

Pinkett Smith dijo al diario Baltimore Sun que su distanciamiento quedó en el pasado y que ella y Smith han trabajado los últimos 18 meses para reparar su relación.

"La verdad es que no voy a dejar a Will y él no va a dejarme. Hemos estado en una búsqueda poderosa. Y estoy más feliz que nunca", añadió en una charla pública en octubre.

En la reciente foto que Jada Pinkett Smith compartió, aparece con gafas, una chamarra y unos calentadores de los que hace referencia en su publicación, sin embargo, los comentarios fueron desactivados cuando varios cibernautas la compararon con el rapero Fat Joe de 53 años.

"Separados al nacer ohmyg". "Ella se parece a Pitbull". "Creo esta en transición", se lee entre los comentarios de sitios de espectáculos que retomaron la fotografía de Jada.

Jada Pinkett Smith padece alopecia areata desde 2018, y ocurre cuando el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos, por lo general en la cabeza o en el rostro, aunque a veces puede afectar otras partes del cuerpo; en ocasiones el cabello cae a mechones y como resultado sólo partes de la cabeza quedan calvas. A veces el pelo vuelve a creer, pero también puede volver a caer.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud afecta a todos los grupos étnicos y raciales, hombres y mujeres por igual. No existe una cura, pero a veces los médicos recomiendan tratarla con esteroides, medicamentos que suprimen el sistema inmunitario, o medicinas que puedan estimular el crecimiento del pelo.

En la entrega de los Oscar 2022, Will Smith reaccionó de forma violenta a un chiste de Chris Rock sobre la enfermedad de Jada Pinkett Smith, quien la comparó con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott "La Teniente O'Neil".

La respuesta de Smith fue darle una bofetada a Chris Rock que le valió un veto de 10 años de a todos los eventos que organice la Academia de Hollywood.