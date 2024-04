J Balvin y el video de un supuesto OVNI que captó

J Balvin desató la discusión en Instagram tras publicar un video de un OVNI (objeto volador no identificado), a través de un video tomado con un celular, se observa algo en el cielo: "¿Que putas es esto?", cuestionó el reggaetonero colombiano.

"No tengo cómo explicar qué put... es esto, pero siempre he creído que hay vida en otros planetas esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes. Pd: video de celular del 2024", se lee en el mensaje con el que acompañó el polémico video que dividió opiniones.

E o J Balvin que viu um OVNI bizarro e postou no Instagram? pic.twitter.com/NmhtEan7yU — Fernando Berenguel (@euberenga) April 10, 2024

Mientras algunos coincidieron con el artista de que no es posible que sólo en el planeta Tierra exista la vida, otros apostaron a que se trata de un nuevo tema musical que será anunciado pronto.

En marzo se dio a conocer que J Balvin ya cuenta con su propia figura de cera en el museo Madame Tussauds, se trata de dos figuras que estarán en Nueva York y Las Vegas, las primeras hechas del cantante urbano.

Cada figura rinde homenaje a un momento icónico en la carrera de Balvin: la de Nueva York retrata su aparición en la Met Gala de 2021, donde lució un traje de Moschino negro adornado con figuras florales y será una atracción permanente en el nuevo Salón de la Música del museo.