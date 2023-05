Gozan del encanto inglés de Foals

Los chicos de Foals pusieron a merced de la audiencia su repertorio que incluyó "The Runner", "2001" y "Blue Blood".

Monterrey

Unos 3 mil asistentes llenaron el recinto ubicado en San Pedro, para gozar de la fiesta alternativa que ofrecieron los originarios de Oxford, Inglaterra.

Tras una larga espera de 60 minutos, a las 22:05 horas, la banda que lidera Yannis Philippakis apreció ante los reflectores para dejarse llevar por la buena recepción que le brindaron los regios.

"Wake Me Up" abrió la noche de Foals con el público frente al escenario, de pie (no hubo sillas), frenético gozó de su sonido.

"Gracias, Monterrey", dijo en un claro español Yannis, guitarrista y vocalista del grupo.

Bañados con las luces del escenario, a todo galope los chicos de Foals pusieron a merced de la audiencia su repertorio que incluyó "The Runner", "2001" y "Blue Blood".

"Muchas gracias, Monterrey, es muy bueno estar de regreso", expresó el cantante.

Aunque la mayoría fueron adultos, se vieron un par de niños disfrutar de los de Inglaterra, acompañando a sus padres.

Agitando los brazos en alto o apuntando con su celular hasta el escenario, fue el ambiente que prevaleció de inicio a fin del concierto entre los asistentes.

"2am", "In Degrees", "My Number" y "Black Gold" fueron también parte del setlist de la noche.

"Monterrey, los amo, gracias por estar aquí esta noche", volvió a agradecer el vocalista al público.

Algunos bailaron ante el encanto de Foals, otros más se mantuvieron estáticos desde sus lugares sin perder detalles del show que corrió como agua por la fluidez de las canciones.