Indigna exclusiva visita

EXCLUSIVO VISITANTE

El reconocido museo madrileño abrió las puertas de sus majestuosas salas a un exclusivo visitante y su comitiva, precisamente el día en que suele permanecer cerrado al público en general y no hubo necesidad de confirmar versiones porque el propio cantante de la banda se encargó de subir una selección de fotografías a sus redes sociales donde se le ve posando frente a la joya del Reina Sofía.

VIOLA LAS REGLAS

El problema es que las normas del museo prohíben a cualquier visitante fotografiarse con el cuadro.

"Está permitido realizar fotografías sin flash, sin trípode, sin palo de móvil o cualquier otro elemento de estabilización de cámaras fotográficas en todas las sedes, salvo en los lugares en los que se indique lo contrario.

No está permitido hacer fotografías en toda la sala 206 (Guernica). Tampoco es posible que los visitantes realicen en el Museo fotografías profesionales y/o privadas ajenas a la actividad museística, ni grabar imágenes", se explica en la web del espacio.

ESTALLA LA POLÉMICA

La polémica no tardó en estallar en el mismo espacio donde se habían difundido las imágenes. "Ventaja de semidios", señalaban algunos. "A mí casi me arrancan la mano el día que intenté fotografiar al Guernica. Pero no soy Mick Jagger, claro", decía otro usuario.

Ahora, el Reina Sofía tuvo que salir a explicar públicamente y sostuvo que uno de los motivos para no permitir fotos delante del cuadro es el de "la calidad de la visita". La pinacoteca sostiene que la norma no se dictó para proteger la obra sino para mejorar la comodidad de los visitantes y alegan que la pintura no sufre porque las cámaras más frecuentes son las del celular y no usan el flash. Tampoco es por una cuestión de derechos, ya que la obra es una de las más reproducidas en el imaginario y el espacio artístico español sin que ellos reciban ninguna compensación.