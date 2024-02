Indigna a Martha Cristiana que Roemer obtuviera prisión domiciliaria

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Cristiana muestra indignación ante la noticia de que Andrés Roemer salió de la prisión de Israel, a mediados de diciembre, para seguir con el proceso legal que enfrenta en su domicilio en ese país, tras ser acusado de cinco violaciones, pues opina que es una demostración de la injusticia e impunidad que vivimos día a día, por lo que instó a las mujeres a seguir uniéndose y luchar para que los abusos que ha afrontado, a lo largo de la historia, sean castigados.

La modelo y actriz se dio cita este miércoles en la presentación de la nueva línea de joyería de su gran amiga, la conductora Montserrat Oliver, y mientras posaba en la alfombra roja del evento, la prensa le preguntó acerca del arraigo domiciliario de Roemer, pues a pesar de que fue hasta este 30 de enero que se supo que el catedrático ya no estaba preso, en realidad, salió de prisión desde el 15 de diciembre.

La actriz, que respondió frontalmente a cada pregunta, expresó que se trataba de una situación indignante, pues si bien, ella sólo afrontó un coqueteo incómodo, ejecutado por Roemer, se siente identificada con las 61 mujeres que compartieron su testimonio de abuso sexual, durante el 2021, cuando se dio a conocer el modus operandi del también abogado.

"A mí no me pasó nada porque, lo único que hice fue leer las diferentes historias y, cuando las leí, dije: 'Wow, a mí me ofreció trabajo de la misma manera, qué suerte que nunca me pasó nada', qué suerte que yo salí con el pretexto de 'ya me tengo que ir, que no sé qué', porque algo no me gustó, porque muy 'touchy', así de: 'Ay, qué padre y qué guapita', ¿ya saben?, manita que se va a acercar a la rodilla", recordó.

Y aunque el exdiplomático insistió, Martha Cristiana cree que fue su fuerte temperamento el que finalmente lo desalentó a seguir tratando.

"Puedo ser bastante jetona y salí corriendo, digo, en mi vida me hubiera imaginado... yo dije bueno, una tirada de onda como hay millones en este medio, y tú los toreas y ya, perfecto; cuando escuchas que es un modus operandi y que el señor sí tomó ventaja y que sí abusó sexualmente de tantas mujeres y que, además, no se ha hecho justicia, pues sí te indignas", destacó.

El gobierno mexicano, como informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya ha solicitado la extradición de Roemer de Israel a México, sin embargo, esta petición no ha sido atendida, ya que no existe un acuerdo de extraditar entre las dos regiones.

Luego de su aprehensión, Roemer pasó 76 días en la cárcel y, tras su salida, y el conocimiento público de esta noticia, el escritor afirmó en su cuenta de X que era "absolutamente inocente de las barbaridades que se han fabricado".

Ante su indignación, la actriz considera que todas las mujeres deben de atender a la causa:

"Todas las mujeres deben tener la capacidad de decir: 'Nos tenemos que apoyar entre mujeres', y tenemos que tener la capacidad de decir: 'Yo te creo', porque tú nunca sabes cuando te va a pasar a ti, o a una hija tuya, o a tu madre, o a tu hermana, es importante", precisó.