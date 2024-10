Tiktoker sorprende al cocinar huevos con tocino en sala de cine

Reto viral de meter a escondidas hamburguesas, pizzas, pollo frito o preparar diversos alimentos a las salas de cine y mostrar posteriormente la experiencia en TikTok, es un trend que causa bastante interés en la plataforma, así que para sorprender a los internautas, la complejidad de estas hazañas ha ido aumentando en los últimos meses.

Por este motivo, el popular creador de contenido @omahi.tiktok, llevó este trend a un nuevo nivel, al freír huevos con tocino en el cine, causando una fuerte polémica en la plataforma china.

El joven documentó su intento por cocinar adentro del cine, iniciando por meter los ingredientes de contrabando como; tocino, aceite, huevos, un sartén y una parrilla, pegando todo a su cuerpo con ayuda de una cinta de aislar.

Para cubrir las cosas y pasar desapercibido, el influencer se puso una chamarra grande y gruesa. De acuerdo con el video nadie sospechó nada al entrar al cine y comprar su boleto. Cabe destacar que para pasar desapercibido al iniciar la película, contó que se colocó en los asientos de atrás.

Al momento en que se apagaron las luces del recinto, el tiktoker inició el reto y prendió la parrilla, posteriormente colocó el sartén con aceite. La primera dificultad que experimentó fue que al colocar el huevo y el tocino, comenzó a salir humo y el ruido mientras se freía podía escucharse en la sala.

Según contó en su video, en ese momento creyó que alguien del personal entraría a la sala para ver qué pasaba, pero nadie llegó, así que pudo sazonar su platillo y comer huevo con tocino, mientras disfrutaba de la película.

Sin embargo, las opiniones de los internautas causaron cierta polémica, al alegar que enseñar a los jóvenes que se puede hacer eso en el cine, pone en riesgo a las demás personas, al no tomar las precauciones necesarias.

"¿Te imaginas que se activen los rociadores anti incendios?"; "El verdadero: cuando me quedé sin ideas no diré nada, pero habrá señales"; "Estamos de acuerdo que los precios de las dulcerías en el cine están por los cielos, pero ese no es pretexto para hacer este tipo de cosas dentro de la sala"; "Obvio que pagó para eso"; "La sala tiene cámaras"; "Al rato activan las alarmas de incendios y el problema se lo llevan los del cine con los clientes por falsa alarma"; "No esta prendida, vean la perilla dice off", opinaron cibernautas.