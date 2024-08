Adele inaugura residencia en Múnich

Adele deslumbró a 80 mil fanáticos el viernes con la inauguración de su gran residencia en el estadio Munich Messe, en Múnich, Alemania.

Con un deslumbrante look, la cantante británica ofreció un espectáculo que reafirmó su estatus como una de las voces más destacadas del mundo.

El set de Adele, compuesto por 20 pistas, incluyó grandes éxitos como "Hometown Glory" y "Someone Like You", así como canciones de su último álbum 30, tales como "Easy On Me" y "Hold On".









LO MEJOR

Entre los momentos más destacados de la noche estuvieron la interpretación de "Chasing Pavements", una canción que no había cantado en directo durante siete años, y la actuación de "Love in the Dark" acompañada por una orquesta sinfónica.

En total, ofreció un concierto de aproximadamente dos horas y cuarto, con un setlist que resultó ser el más largo de su carrera, según el medio internacional NME.

Este evento marcó la primera aparición de Adele, de 36 años, en un escenario europeo desde 2016, y la serie de conciertos se extenderá hasta el 31 de agosto

"Cuando me llamaron hace unos meses con la propuesta de una serie de espectáculos durante el verano, me convencieron con la idea de un estadio temporal y a medida. Tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaría", comentó en redes sociales al anunciar la residencia.

Los conciertos siguen a su exitosa residencia en Las Vegas, Weekends With Adele.