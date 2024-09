Michelle Salas: Referente de moda

La modelo mexicana Michelle Salas es un icono de estilo y se ha convertido en una referencia para las amantes de la moda. Esta vez, compartió con sus seguidores en Instagram un total look verde caqui casual que vistió en Londres, ideal para el otoño.

Michelle mostró con detalle las prendas que lució. "Emocionada de estar en Londres con All Saints. Siempre me ha encantado su estilo rebelde y auténtico. Además, tienen las mejores chamarras para esta época de otoño. Esta verde me fascinó", escribió en un post de Instagram.