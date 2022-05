Hoy llegan a México

Fue en los 90 cuando nació una de las agrupaciones más emblemáticas del pop: los Backstreet Boys, conformada por A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Luttrell, Nick Carter y Kevin Richardson.

Su primer álbum fue llamado como la banda y logró un tremendo éxito. Allí venían canciones como "We´ve Got It Goin´ On", "Anywhere with you", "Get Down (You´re the One for Me)", "I´ll Never Break Your Heart".

En su segundo álbum, "Backstreet´s back" vendrían también una serie de canciones inmortalizadas por el público, entre ellas "Everybody (Backstreet´s Back)", cuyo video ocurre en una mansión donde se lleva a cabo una bizarra fiesta de disfraces. Este video, subido a Youtube en 2011, cuenta con más de 378 millones de visitas.

DE PRIMER NIVEL

El éxito de sus canciones los convirtió en una de las bandas con más ventas a nivel mundial. Han vendido más de 110 millones de producciones.

Cuando estaban activos vinieron a México algunas veces y también acudieron al programa más popular en aquella época: "Otro Rollo", conducido por Adal Ramones.

Su disco "Millenum", lanzado 1999 también rompió varios récords de ventas, entre ellos "Want It That Way", es uno de los discos más vendidos a nivel mundial.

Pero lo cierto es que con la llegada del 2000 los problemas entre los integrantes de la banda comenzaron a hacerse evidentes, pues Nick también quería emprender su carrera solista, y de hecho demandaron por casi cien millones de dólares por promover el disco solista de Nick a expensas del grupo.

POR ESTADOS UNIDOS

La banda ha anunciado una nueva gira que lo llevará por varias ciudades de Estados Unidos entre ellas Edimburg, Texas a donde llegan el próximo 20 de mayo, siendo una de las boybands más exitosas de todos los tiempos y tras 30 años de éxitos , no te puedes perder sus conciertos.

SUS HITS

- "We´ve Got It Goin´ On"

- "Anywhere with you"

- "Get Down "

- "I´ll Never Break Your Heart"

? "Everybody"