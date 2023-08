Anitta homenajea sus raíces brasileñas con un paquete de tres canciones tituladas Funk Generation: A Favela Story.

La cantante, de 30 años, inició esta trología con "Funk Rave", en cuyo video musical se observa a la intérprete enamorada de un chico de barrio; tiene 15 millones de reproducciones en Youtube.

"En este proyecto me sumerjo en el funk carioca. El ritmo que me crió y que forma parte de la cultura donde nací", dijo Anitta a través de un comunicado.

Ya estrenó la segunda parte de su historia "Casi Casi", aquí se muestra como recepcionista de un hotel donde entran diversas parejas.

"En los videos hay mucho de lo que he vivido en las favelas. Aparte de productores internacionales, me empeñé en traer brasileños a este increíble equipo. Su contribución fue esencial. Los vídeos funcionan individualmente, ¡pero también son una trilogía!", añadió Annita.

La tercera parte de Funk Generation: A Favela Story es "Used To Be", que estrenará el próximo 24 de agosto.