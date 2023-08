Muere actor de ´This Is Us´

Ron Cephas Jones, conocido por su actuación en "This Is Us", murió a los 66 años debido a un problema pulmonar, informó su representante.

"El amado y galardonado actor Ron Cephas Jones falleció a la edad de 66 años debido a un problema pulmonar de larga data. A lo largo de su carrera, su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón fueron sentidos por cualquiera que haya tenido la suerte de conocerlo", escribió a través de un comunicado.

Nacido en Nueva Jersey, Ron Cephas ganó dos premios Emmy a Mejor Actor Secundario por su papel de William Hill en "This Is Us".