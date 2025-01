Las Cinco Familias: La Historia de la Mafia en Nueva York

Por: Agencia Reforma

Enero 19, 2025 -

Ciudad de México.- Michael Imperioli, ganador del premio Emmy por su actuación en Los Soprano, será el encargado de narrar la miniserie documental Las Cinco Familias: Capos de la Mafia, que se estrenará el 29 de enero a las 22:00 horas en History.

Esta serie explorará cómo surgieron las cinco principales familias de la mafia de Nueva York a lo largo del Siglo 20, cómo dominaron el crimen organizado en Estados Unidos y cómo enfrentaron su caída debido a luchas internas y la persecución judicial.

La producción se basa en el libro "Five Families: The Rise, Decline and Resurgence of America´s Most Powerful Mafia Experience" de Selwyn Raab, y ahondará en la historia de las familias Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese.

"No respaldo a ningún criminal ni a ninguna organización, pero me impresiona el poder que tiene esta gente sobre la gente y cómo crean sus familias; era algo que quería mostrar y comparar entre sí". Michael Imperioli Actor





TRES EPISODIOS

A lo largo de tres episodios, la serie utilizará grabaciones de audio de los propios mafiosos, recreaciones, entrevistas con historiadores, expertos, ex agentes del FBI, testigos y miembros de la mafia para contar la historia de figuras como "Lucky" Luciano, Joey "Crazy Joe" Gallo, Carmine Galante, John Gotti y Joseph Valachi, entre otros.

"La mayor parte de mi trabajo (en este proyecto) es la narración y ser la voz en off, tiene que ver con encontrar el tono correcto, no opacar lo que está pasando y se trata de encontrar el equilibrio. Es desafiante para mí porque no tengo mucha experiencia en esta rama", comentó Imperioli en una conferencia de prensa virtual.

El actor también destacó que la serie es ideal para los fans de la mafia, y aquellos que disfrutan de proyectos como Los Soprano, El Padrino o Buenos Muchachos.

"Me parece que es una buena oportunidad de adentrarse a la mafia y a la historia en general de Estados Unidos", dijo.





MINISERIE

La miniserie será transmitida en inglés con subtítulos, mientras que las repeticiones estarán dobladas al español con la voz del actor venezolano Jean Carlo Simancas. La serie estará disponible también en la plataforma History VOD a partir del 30 de enero.

"Primero leí el libro y después hice una investigación sobre la mafia en Estados Unidos durante el siglo 20 y me di cuenta que hay diferentes niveles de crímenes, gente con poder, influencia, políticos, realmente se extiende a muchas personas", agregó.

Los testimonios de figuras clave como Rita Gigante, hija de Vincent Gigante, ex jefe mafioso de la familia Genovese, y Michael Franzese, ex integrante de la familia Colombo, serán parte de los relatos de la serie.

"Esas ganas tan fuertes de tener poder y dinero es algo que aparece muy bien representado aquí. Es algo que vemos en la política internacional y la guerra entre naciones. En algún sentido diría es un microcosmos de lo que vemos".