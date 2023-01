Hilary Duff se declaró fan de RBD y mejor amiga de Anahí

CIUDAD DE MÉXICO.- El regreso de la icónica banda RBD integrada por Anahí , Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Alfonso Herrera, quien no participará en el tour "Soy rebelde", ha provocado nostalgia en algunos fanáticos que aún guardan cariño por la exitosa serie: es por ello que entre los momentos memorables, te recordamos cuando la actriz Hilary Duff se declaró fan de la agrupación y mantuvo una excelente relación de amistad con Mía Colucci.

Resulta que el "fanatismo" de la estadounidense no quedó solo en guardar posters o fotografías de los actores, sino que lo llevó más lejos y logró actuar para "Rebelde".

Duff saltó a la fama en el 2000 con su participación en "Lizzie McGuire", que se transmitió de 2001 a 2004, justamente cuando RBD comenzaba. Sin embargo, fue hasta al 2006 que la famosa y los cantantes se encontraron.

Por aquel entonces, Hilary se encontraba promocionando su disco y reciente sencillo "Beat of My Heart" en Monterrey, por lo que aceptó grabar una escena para el melodrama juvenil.

Durante el capítulo la banda se dirigía a un concierto en Chicago, pero el viaje se ve amenazado por problemas y circunstancias entre ellos, aun así deciden volar hacia el destino y es donde se topan con la estrella de Disney.

Mientras Duff está ensayado para su show, llegan los intérpretes de "Enséñame": "¿Qué hacen ustedes aquí?", les cuestiona la artista a lo que el grupo le contesta: "Somos RBD. La banda musical".

Pese a ello, la famosa no les cree y les insiste en que le digan la verdad.

"Vamos chicos, ¿son o no son RBD?", se le escucha decir.

Emocionados: Mía, Roberta, Diego, Lupita, Giovanni y Miguel le reiteran que lo son.

"No me digan eso, no les creo. Mi hermana y yo amamos a RBD", dice la cantante. Tras esto, la agrupación, con el fin de demostrarle que son los verdaderos artistas, le interpretan a capela el tema "Rebelde".

"¡Ustedes son RBD"!, les contesta y finalmente les pide tomarse una foto juntos a cambio de entradas para Backstage en la noche de su concierto.

Duff y Colucci se vuelven mejores amigas

Luego de que los famosos charlaran, Mía (Anahí) le dice a Duff que "es tan nice" que le gustaría que fuera su mejor amiga y esta accede.

Aunque en la serie ambas se llevan de lujo, también surgieron especulaciones respecto a que la estadounidense quedó tan impresionada con Puente que le decía expresiones cariñosas como "The little princess, OMG".