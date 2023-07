Hijo de Camilo Sesto alerta por extraños piquetes en el brazo

Delgado y sonriente es como captaron a Camilo Blanes, el único hijo de Camilo Sesto que ha alertado a sus seguidores porque en las últimas semanas ha compartido fotografías en las que no luce saludable, aparece muy delgado y demacrado, lo que hace suponer que regresó al consumo de drogas.

Aunque cientos de fans de él, de su padre y hasta su madre Lourdes Ornelas han insistido en que pida ayuda especializada para que lo ayuden a encontrar su camino, él asegura que por el momento lo está buscando, y vestirse de mujer lo está ayudando a ello; en Instagram se cambió el nombre, y en entrevista para Europa Press dijo que desea que lo llamen Shelaw y no Camilo ni Camilí, como muchos lo llaman cariñosamente.

Las fotos que comparte en redes son alarmantes, pues su apariencia desmejorada ha alertado a sus casi 42 mil seguidores, quienes han insistido en que es un joven talentoso que puede reivindicar su vida, la cual, por el momento, consiste en fiestas, exceso, coloridas pelucas, maquillajes y muchos filtros en las fotos.

En la primera foto, Camilo Sesto con su hijo Camilo Blanes. En la segunda foto Blanes aparece irreconocible en redes sociales.

Camilo Blanes, que ahora desea que lo llamen Shelaw, dijo a Europa Press que no es verdad que está consumiendo hormonas para cambiar de sexo, como algunos medios señalaron, lo que es verdad es que está probando una nueva imagen, la femenina, porque la masculina, dijo, le parecía muy "fuerte".

Admitió que físicamente se parece mucho a su padre, y eso nunca va a cambiar, sin embargo, con las modificaciones que ha hecho a su apariencia se siente muy a gusto:

"Me parezco a él a morir (a Camilo Sesto) lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, la verdad me sentía como más agresivón en mi personalidad, como que tenía una cosa para adelante, una fuerza como que quiero lograr algo; pero cuando me he analizado más, he dicho ´esto no es´, me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto, lo siento si a alguien lo molesta, a lo mejor necesita verse más al espejo y quererse más así mismo, o así misma", opinó.

Y mientras Camilo defiende su postura, en los comentarios del video los usuarios coinciden en que es evidente que está mal y requiere ayuda, por su aspecto y por su forma de hablar, pues por momentos apenas si se entendía lo que decía. En Instagram llamó mucho la atención una foto en la que aparece con un body blanco, demacrado y con extraños piquetes en el brazo, por lo que muchos cibernautas le hicieron un fuerte llamado a que pida ayuda para alejarse de las drogas, las cuales lo han perseguido desde la muerte de su padre en 2019.