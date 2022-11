Harry Styles y Olivia Wilde se separan tras dos años juntos

El intérprete de 'Golden' y la directora de No te Preocupes Cariño se están 'tomando un descanso' de su romance debido a que tienen diferentes prioridades y proyectos que los mantendrán distanciados.

"Harry está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles. Es una decisión muy amistosa. Todavía son muy amigos", asegura una fuente cercana a los histriones.

Wilde, junto con sus hijos, Daisy de 6 años, y Otis de 8, fueron vistos bailando y cantando en el concierto de Styles el martes pasado en Los Ángeles; desde ese momento se rumoraba que la pareja ya se preparaba para pasar un tiempo separados.

Harry y Olivia se conocieron en septiembre de 2020 cuando el cantante fue elegido como el esposo de la actriz Florence Pugh en la película No te Preocupes Cariño.

En enero de 2021 se empezó a rumorar sobre su romance cuando salieron tomados de la mano en la boda del ex manager del ex integrante de One Direction.

Hasta el momento ninguno de sus representantes, ni Styles y Olivia se han pronunciado al respecto.