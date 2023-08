Despiden a guardia de seguridad de show de Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO.-A inicios de este año, un guardia de seguridad de uno de los shows de Taylor Swift dio en Minneapolis, Estados Unidos, se volvió viral por cantar con pasión las rolas de la intérprete mientras trabajaba.

Ahora, trascendió en diversos medios, entre ellos Page Six, que el joven, que es fan de Swift, fue corrido de la empresa de seguridad que lo contrató para el concierto por supuestamente infringir sus reglas.

El guardia de seguridad, de nombre Calvin Denker, explicó en su cuenta de TikTok que solicitó la vacante con la esperanza de vivir en carne propia un concierto de Swift.

El problema, al parecer, no fue que cantara "Cruel Summer" cuando estaba trabajando y se hiciera viral,si no que supuestamente pasó notas al público para que le tomaran una foto cuando Swift estuviera de fondo.

"La mujer de Recursos Humanos que me llamó no pudo explicar qué hice mal exactamente porque no hice nada más que pedir fotos", dijo Denker en un video que compartió en TikTok.

"Nunca saqué mi teléfono y, sobre todo, me aseguré de que Taylor Swift estuviera a salvo y que todos los fans se la pasaran bien".

Lo anterior, de acuerdo con el portal The Independent, va en contra de las reglas especificadas de la empresa BEST, bajo la cual estaba contratado Denker. Explícitamente, la compañía "no permite a sus empleados tomar fotografías o videos mientras están de turno".

Curiosamente, esta no es la primera vez que corren a Denker de un trabajo similar. En el pasado, fue despedido de un show de Ed Sheeran por irregularidades que supuestamente nunca le aclararon a ciencia cierta.