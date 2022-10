Reviran a críticas con nueva canción

Con una sonrisa, cerveza en mano y una nueva canción es como Eduin Caz y Grupo Firme responden a una semana de versiones tras la fiesta de 15 años de la hija del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, donde fueron invitados y el exceso del alcohol prendió los ánimos y dio mucho de qué hablar.

La agrupación de regional mexicano asegura no preocuparse por lo que se dice de ellos, y con un video en el que aparecen cantando entre mujeres y junto a un automóvil de lujo, la banda le responde a sus detractores:

"No tengo la obligación de buscar caerles bien, si el dinero está en mi cuenta yo no sé qué les molesta, lo que quiera hacer con él, ya no pierdo mi tiempo escuchando a los que de lo ajeno viven opinando, yo gozo mi vida, disfruto a mi modo", se escucha en una de las partes del tema que cantan con el grupo La Ventaja y que fue lanzado hace unas horas.

El video también contiene escenas de ellos bebiendo alcohol en el escenario, algo que ha sido criticado por muchos; escenas de su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México también aparecen en el material de más de tres minutos.