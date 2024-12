Dulce, José José y Gonzalo Vega: triángulo de amistad entre ellos

Por: El Universal

Diciembre 28, 2024 - 03:15 p.m.

Dulce siempre tuvo palabras de agradecimiento para José José, quien fue su mentor y el hombre que le ayudó para que se diera a conocer; la escuchó cantar en el Hotel Aristos, fue a su camerino y aplaudió su voz, él ya era muy famoso entonces; cuando Dulce lo vio entre el público casi ni pudo contar, se puso muy nerviosa.

José José fue a verla a su camerino, donde le preguntó si tenía disquera, al Dulce decirle que no, él se comprometió a que le grabarían un disco, y aunque la cantante pensó que José José se olvidaría de ella, su sorpresa fue tal cuando 15 días después la llamó y le dijo que tenían una audición en discos PolyGram.

José José le pagó a un pianista y él con su guitarra le ayudó a Dulce a la grabación; nunca hubo otro interés entre ellos más que el profesional, algo que la cantante siempre agradeció, lo llamaba "un milagro".

"Nunca fue por ahí la cosa, me dio la oportunidad de convivir con su mamá, con Anel que estaba embarazada de Pepito, me tocó el nacimiento de Pepito, me recibieron con todo el cariño y la confianza que jamás defraudé", dijo en entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino".

Cuarenta años después de ese primer encuentro entre Dulce y José José, la cantante se enteró quién le dijo al "Príncipe de la canción" que la fuera ver cantar al Hotel Aristos, se trató del actor Gonzalo Vega, quien fue su pareja, el gran amor de su vida y amigo de José José.

Según Anel Noreña, exesposa de José José, fue el "Príncipe de la canción" quien le pidió a Gonzalo Vega que apoyara a Dulce en su carrera artística.

"Yo pensé que era una casualidad que él hubiera llegado ahí", dijo Dulce incrédula en un encuentro con Anel y su hijo José Joel.

"Hubo mano negra... ¿se puede decir?... pues Gonzalo Vega", reiteró Anel, quien precisó después que Dulce y Gonzalo era una pareja que se quiso mucho.

"Fue el amor de Gonzalo de deveras creer en Dulce y decirle a José, 'pues órale ayúdale'", recordó.

Tras la muerte de Dulce, los dos hijos de José José, José Joel y Marysol Sosa, le dedicaron mensajes de despedida.

"Mi Dulce, señorona hermosa y señorona voz. Cómo quisiste a papá y cómo te quiso siempre. Te descubrió, con ese instinto y visión que tenía. Apoyó a una de las mejores voces femeninas que ha tenido México. Dios te reciba, mi Dulce, que aquí te extrañaremos. Bendiciones a tu hija y paz en su corazón", escribió Marysol.

José Joel compartió en Instagram un video con el que despidió a Dulce y un mensaje con el que aplaudió la amistad que hubo entre ella y su familia.

"Hoy recibe México la triste noticia del fallecimiento de una maravillosa artista, pero más que eso de una gran amiga y parte de nuestra familia. Quienes te conocimos te extrañaremos y recordaremos siempre y sé que estarás en los corazones y mentes de los que admiramos tu talento. Hoy ya descansas en los brazos de Dios Padre y eso me llena de gozo mi Dulce querida. Mi más sentido pésame para tu familia, pero también ánimo y júbilo pues hoy se enriquece el coro celestial con tu voz".