Adrián Marcelo critica a Elsa García tras tirar bandera de México

Por: El Universal

Enero 11, 2025 - 08:41 p.m.

Durante los últimos días, la gimnasta mexicana Elsa García, se volvió blanco de críticas en redes sociales, pues se viralizó el video de la ceremonia donde su hermana recibió la nacionalidad británica y, mientras posaban con ambas banderas, la atleta arrojó la bandera de México al suelo.

Aunque se presume que su intención era colocarla en el escritorio, la bandera cayó al piso, causando gran indignación entre los internautas, ya que además realizó un gesto de menosprecio hacia la bandera de su país con la mano.

Ante la controversial situación que está viviendo el atleta que representó a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; el youtuber Adrián Marcelo se sumó a los cientos de internautas que compartieron el clip en X, reprobando la acción.

La polémica personalidad del regiomontano se apoderó de la atención de los internautas, pues al externar su opinión sobre lo ocurrido, generó que sus casi 800 mil seguidores en la plataforma de Elon Musk, tacharan de "déspota" a García.

"Nunca me ha movido mucho el patriotismo, pero esto no se hace. La forma déspota en la que arroja el lábaro patrio, deja mucho que desear", escribió el influencer.

Hasta la fecha la gimnasta mexicana no se ha manifestado al respecto, de igual forma, su hermana no ha publicado algún mensaje.

"Es el típico mexicano promedio que en el extranjero se sienten bien mexicanos. Y aquí en México se sientes gringos"; "Creo que la mayoría de los mexicanos no somos patriotas y no nos importan los símbolos patrios hasta que salimos al extranjero, aunque creo que la chica si se equivocó"; "Una cosa es decidir una nacionalidad, otra faltar al respeto a un lábaro patrio. No había necesidad"; "El patriotismo chafa que nos divide es lo peor, pero esto es morder la mano que te dio de comer", escribieron usuarios de redes.