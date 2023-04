Galilea Montijo aclara malentendido con Peso Pluma

"Es un tipazo @pesopluma", escribió la presentadora de "Hoy" en Instagram, mensaje que respondió el cantante con: "Un gusto Gali".

En las fotos, posaron con la lengua de fuera y abrazados; sin embargo, circuló la versión de que no todo había sido tan amistoso, pues supuestamente el cantante se había molestado porque la conductora pasó primero que él en la alfombra, y debido a esto, el intérprete de "Ella baila sola" hasta había hecho berrinche.

En el programa "Hoy", Galilea habló de lo aplaudido que fue Peso Pluma, y presumió que se pudo fotografiar con él en la alfombra de los Latin AMAs, y se mostró extrañada por las versiones que algunos medios habían publicado sobre un supuesto mal entendido entre ella y el cantante.

Supuestamente, la estrella de los corridos tumbados, que la noche de ayer fue el invitado especial de Jimmy Fallon en su programa "The Tonight Show", se había enojado porque fotografiaron primero a Galilea y no a él, cosa que la mexicana negó rotundamente, precisó que Peso Pluma también lo hizo a través de Twitter y hasta presumió que ya se siguen en Instagram.

"Me tomé foto con él, fue de los más aplaudidos, es más, comenzamos a ser amigos en Instagram; mira, ahí es cuando me tomo mi foto, y después me enteré que empezaron a decir ciertos medios que si él había sido un pelado conmigo, que se había enojado porque a mi me habían pasado primero ...es más, él lo puso en su Twitter, 'así se hacen los chismes'; así que fue toda una mentira lo que andaban diciendo, hasta aquí me enteré que si él se había enojado que porque me pusieron a mi primero antes que a él, que se quería subir, que hizo berrinche, que me peluseo, ¡qué mentira!", afirmó Montijo.

La nacida en Guadalajara comentó que ella y Peso Pluma eran paisanos y hasta vecinos de barrio, por lo que no había ningún problema.

"Es de Zapopan Jalisco, somos de barrio con barrio, no nos pueden contrapuntear, y entre el barrio y el mismo código postal nos respaldamos ¡arriba el birote!", expresó.