Galilea Montijo enfrentó bullying por sobrepeso

Ciudad de México

Para Galilea Montijo la gente es muy cruel en las redes sociales, sobre todo cuando se trata de hablar de los cuerpos de los demás; en su caso, recuerda lo mal que la pasó tras estar embarazada y sumarse al proyecto de "Pequeños gigantes".

La conductora de "Hoy" habló en el matutino de Televisa de ese difícil momento en el que comenzaban las redes sociales, y el ataque hacia su figura fue brutal.

"A los 20 días después de que tuve a Mateo, estaba todavía con las grapas de la cesárea, estaba haciendo ´Pequeños Gigantes´ y los comentarios eran terribles, hirientes, yo lloraba", confesó.

Dijo que ella fue quien quiso sumarse al proyecto después de dar a luz, sin embargo, recibió mucho "hate" que la puso mal emocionalmente.

Galilea Montijo recordó que la presión por evitar las críticas la llevaron a someterse a una dura dieta con la que bajó 15 kilos en un mes después de haber dado a luz.

"Me sometí a una dieta espantosísima que bajé 15 kilos en un mes después del embarazo. Gracias a Dios no pude amamantar porque no bajó la producción de leche; digo, gracias a Dios porque creo que me hubiera ido peor haberme sometido a una dieta tan dura, tan fuerte", relató.