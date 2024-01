Responde Obrador a expresidente Zedillo

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha replicado lo dicho por Ernesto Zedillo en su reaparición pública en México. "Representante de la oligarquía", lo ha llamado tras su participación en el foro económico de la empresa Actinver en donde el exmandatario arremetió contra los gobiernos populistas. "Les gusta la democracia hasta que esta les da la oportunidad de acceder al poder, y una vez que acceden se marcan como objetivo erosionarla. Es un problema muy serio, porque la forma de acceder vía democrática es a través del engaño, de la demagogia, del populismo", lanzó Zedillo la noche del miércoles ante un público que le respondió con aplausos durante sus múltiples alusiones indirectas al presidente de México.

La falta de respuesta a la serie de cuestionamientos que el pasado martes lanzó al expresidente ante el inminente regreso del priista a México han sido minimizados por el mandatario quien aseguró que "no tenía por qué contestar". Sin embargo, ocupó gran parte de su conferencia matutina de este jueves para referirse al tema. "Zedillo tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa nada más que pensamos distinto. Para él el neoliberalismo es un modelo viable, para mí, no. Para nosotros es neoporfirismo, proteger a las minorías, que lo siguen apoyando, lo reconocen.

ENTREGÓ LOS BIENES

Seguramente fueron los que lo invitaron, cómo no lo van a apoyar si les entregó los bienes de la nación, los rescató en una crisis. Él es un representante de la oligarquía ", dijo el presidente.

Las reflexiones del expresidente mexicano sobre los apoyos sociales y la susceptibilidad de los pueblos a ser atraídos por la promesa de un paraíso sin esfuerzos "que se les ofrezca que va a caer el maná del cielo y que no se tengan que emprender grandes sacrificios ni grandes esfuerzos para lograr lo que colectivamente se aspira", también han provocaron la respuesta de López Obrador. "Lo de nosotros según él y muchos otros: es populismo, es paternalismo, porque así le llaman a lo que se le da a los pobres y lo que se les da a los de arriba, le llaman fomento o rescate", ha respondido López Obrador.

´DEFIENDE LA DEMOCRACIA´

El llamado del economista a defender la democracia por los riesgos que acechan sobre ella, también tuvo réplica del mandatario. "Cuando él estuvo de presidente, sostengo que no había democracia. Porque la democracia es el Gobierno del pueblo y para el pueblo y él no gobernó para el pueblo, gobernó para los de arriba. Eso, según la definición aristotélica se llama oligarquía, con fachada de democracia", añadió López Obrador. Aprovechó para recordar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) creado durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), pero implementado en el sexenio de Zedillo que convirtió la deuda privada de la banca comercial en pública.

"Un Gobierno democrático no hubiese hecho lo que hizo, convertir la deuda privada de unos cuantos en deuda pública, ¿quién piensa y actúa así?, un oligarca, un demócrata no ", subrayó el mandatario.

Sin embargo, en este mismo sentido López Obrador defendió las diferencias entre ambos. "Es legítimo que tengamos estas diferencias, eso sí tiene que ver con la democracia, el que no haya pensamiento único y no es para agarrarnos a piñazos son ideas distintas, pero él tiene todo su derecho a expresarse como nosotros", dijo. De paso, ha adelantado que su próximo libro, previsto para su publicación en febrero, contiene líneas de opinión sobre el expresidente. Durante su conferencia magistral en conjunto con el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, Zedillo evitó hasta el último momento hacer referencias directas sobre el tabasqueño y su Gobierno. Sin embargo, en clara alusión señaló: "Cada que algún político que no entiende algunas cosas quiere insultar a alguien, le dice neoliberal".