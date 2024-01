Adelantarán entrega de apoyos Bienestar

Ciudad de México



El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hará un gasto millonario en febrero para transferir por adelantado a los beneficiarios de ayudas gubernamentales los pagos correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio. La decisión tiene como finalidad salvar la veda electoral, que prohíbe al Gobierno hacer cualquier tipo de actividades con apariencia de propaganda oficial, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 2 de junio próximo. En total, el Gobierno dispersará 155.481 millones de pesos (9 billones de dólares) entre 13.900 millones de beneficiarios.

El anuncio fue hecho este jueves en la conferencia matutina del presidente López Obrador. La medida aplicará para las personas inscritas en el padrón de tres programas sociales: Pensión para adultos mayores; Pensión para personas con discapacidad, y Programa de apoyo para hijos de madres trabajadoras.

"El 1 de marzo inicia la campaña [electoral], entonces no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas, y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas, materiales de construcción, hasta un día antes de la elección, en la noche. Esto lo sabe la gente", ha dicho el mandatario.

López Obrador ha recordado las cargadas en los poblados donde el partido en el Gobierno quería retener sus votos o robarlos a los partidos de la oposición. "Iban a repartir dinero, a comprar votos. Si era una comunidad en donde teníamos [nuestra formación política] mucha presencia, a comprar credenciales de elector para que no pudiesen votar [los ciudadanos], porque eran votos menos para nosotros, y mil trucos antidemocráticos", ha dicho. "Eso ya se acabó, y por eso tenemos que informarle a la gente de cómo se van a entregar los apoyos de bienestar, que no tengamos que usar el tiempo de la campaña, que es marzo, abril, mayo y la primera semana de junio", ha explicado.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, ha detallado que en el programa de Adultos mayores hay 12.117.166 beneficiarios; a cada uno se le pagarán en febrero 12.000 pesos mediante una transferencia bancaria por los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Al programa de Personas con discapacidad están afiliadas 1.482.451 personas, a cada una de las cuales se le pagarán 6.200 pesos. Por último, cada uno de los 276.416 beneficiarios del programa Hijos de madres trabajadoras recibirá un depósito de 3.200 pesos.

El Gobierno federal no ha informado de cómo será la entrega del resto de programas gubernamentales, como Jóvenes construyendo el futuro; Sembrando vida; Becas para educación básica, media superior y superior; La escuela es nuestra; Fertilizantes para el bienestar, o Bienpesca.

El año pasado, en el marco de las elecciones locales de Coahuila y Estado de México, también se tomó la decisión de adelantar en esos Estados los pagos de programas sociales. La Constitución y las leyes electorales prohíben el uso de recursos públicos con fines políticos o para la promoción personalizada de funcionarios públicos. En tiempos de elecciones, el Gobierno tiene restricciones sobre los asuntos de los que puede difundir propaganda oficial. Los programas sociales y logros del Gobierno no se pueden promocionar. Solo los anuncios de protección civil y salud pueden salvar esas prohibiciones. López Obrador ha sido objeto de múltiples denuncias de la oposición por utilizar su popular conferencia mañanera para emitir posicionamientos electorales.