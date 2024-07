Gala Montes revela que es bisexual y su mamá homofóbica

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Gala Montes no pasa por un buen momento después de que su madre Crista Montes, quien era su mánager, habló para una revista de circulación nacional y dijo que su hija la había corrido tras 18 años de ser su mánager y que ahora vendía café.

Gala, que a la par de la actuación está incursionando en la música regional mexicana, no se quedó callada y a través de un video y en medio de lágrimas, habló de la mala relación que tiene con su madre, a quien acompañó cuando tuvo cáncer.

Montes, recordada por su personaje de Luz Ma en la serie "El señor de los cielos", precisó que recibió malos tratos y manipulación de su madre, además de que por mucho tiempo no tuvo acceso a sus cuentas; reveló que desde hace ocho meses su madre la está extorsionando.

"Quiero vivir mi vida lejos de ti", enfatizó la actriz de 23 años, quien padece ansiedad y ha enfrentado problemas alimenticios derivados de la mala relación con su progenitora, quien no se ha quedado callada y a través de redes también ha dado a conocer su versión.

Hasta hace poco tiempo Gala Montes compartía fotos junto a su madre, con quien aparentemente llevaba una cercana y buena relación, sin embargo, Gala acusó que ahora su madre "quiere la mitad de todo lo que tiene".

"No hay hija que haya amado más a su mamá que yo, le di todo y no me arrepiento porque la pasamos bien, pero esto ya es mucho, a partir de hoy ya no tengo mamá", puntualizó.

Gala Montes se declara bisexual

Gala Montes compartió que una de las razones por las que se independizó fue porque su madre "es homofóbica" y no acepta que ella viva su sexualidad como quiera, pues es bisexual.

"Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera", confesó.

Entre lágrimas y agradeciendo las palabras de cariño de colegas y fans, la participante de realities como "La isla", precisó que aunque se siente muy triste por las mentiras que su madre dijo a la revista, seguirá adelante sin que nada ni nadie la detenga.

"Y mamá tienes dos hijas muy inteligentes, muy bisexuales por cierto las dos. Y vamos a seguir viviendo nuestra vida y vamos a seguir trabajando duro y nada ni nadie me va a detener".