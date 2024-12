Aclara Gaby Spanic sus comentarios sobre Thalía

Por: El Universal

Noviembre 19, 2024 -

La actriz Gaby Spanic causó controversia hace algunas semanas al hacer declaraciones contundentes sobre Thalía, hermana de Laura Zapata. La actriz insinuó que el éxito de la cantante en la industria se debía en gran parte a su matrimonio con el empresario Tommy Mottola.

Recientemente, Spanic volvió a abordar el tema en un encuentro con la prensa, después de recibir numerosas críticas. Negó haber usado un lenguaje denigrante, aclarando que sus comentarios sobre la famosa, en los que la describió como "una obrera asalariada" antes de encontrar a el amor fueron malinterpretados.

En declaraciones citadas por Gustavo Adolfo Infante, Spanic explicó: "No tiene nada de malo ser asalariado, o sea, como que no saben realmente cuál es la palabra. Me mandaron mucho ´hate´, hasta amenazas de muerte, cosas tremendas. Thalía qué linda, divina, su música y todo lo demás, pero no me tiene que gustar 100 por ciento a fuerzas".

Además, destacó que había comparado a Thalía con íconos como Cher o Madonna, lo que consideró un elogio, y se incluyó a sí misma en la categoría de asalariados.

"Nadie agarró eso. Todo lo tomaron a mal, entonces yo, orgullosamente, también somos asalariados.", agregó.

¿QUÉ DIJO REALMENTE SPANIC?

En un video que circula en redes sobre el programa "Secretos de Villanas", Spanic afirmó: "Thalía, antes de Tommy Mottola, era una obrera asalariada como cualquier mortal".