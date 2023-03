Michelle Yeoh: la leyenda asiática finalmente toca la gloria

CIUDAD DE MÉXICO

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Si algo ama Hollywood, además de facturar miles de millones de dólares al año, son las historias de éxito y apapachar a las figuras que hacen del Séptimo Arte un verdadero tesoro a nivel mundial. Y justo para ello, en la mayoría de los casos, están las entregas de premio, donde pueden darle vuelo en eso de los homenajes.

Este año, la edición número 95 del Óscar presume varios ejemplos de artistas que han labrado carreras envidiables pero pocas veces han sido reconocidos, como las de Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Angela Bassett, Brendan Gleeson y Ke Huy Quan, quienes están nominados en las categorías actorales, y Michael J. Fox, quien recibió una estatuilla dorada por su labor altruista en la lucha contra el Parkinson.

De entre todas estas figuras destaca la de la gran Michelle Yeoh, una actriz de Malasia que saltó a la fama en las películas de acción y artes marciales de Hong Kong en la década de los 80 y 90, hasta conformar un currículum de 70 créditos en cine y TV, y convertirse en toda una leyenda viviente.

Con 60 años de edad, 40 de los cuales lleva trabajando en la industria, Michelle Yeoh Choo Kheng ha sido nominada a varios premios internacionales importantes, como los SAG Awards y los BAFTA, y en 2013 recibió un galardón especial por su contribución al cine asiático en los Asian Film Awards.

Sin embargo, la gloria dorada parece que siempre se le escapa de las manos. Eso es, claro, hasta que estrenó el año pasado Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, la que quizás es su película más reverenciada hasta la fecha, la cual le otorgó ya un Globo de Oro y le dio su primera nominación al Óscar. ¿Lo mejor? Varios expertos aseguran que este es su año, pues se mantiene como la favorita en la categoría de Mejor Actriz.

En el reverenciado y celebrado filme, Yeoh interpreta a Evelyn Wang, una mujer que existe en múltiples universos y que se ve obligada a emprender un viaje por el espacio y el tiempo para reencontrar el sentido de su vida, todo mientras patea traseros, revalora a su marido (Ke Huy Quan) y conecta de nuevo con su hija.

ASÍ LO DIJO

"Me inclino por roles en los que las mujeres encuentran su fuerza en situaciones muy difíciles e intransigentes, pero mantienen la claridad de mente, la disciplina en el corazón y cierta fortaleza de espíritu".

Michelle Yeoh, actriz

Gracias a esta oda de ciencia ficción, fantasía, aventura, comedia y artes marciales, quedó claro que Yeoh, egresada de la Academia Real de Danza de Londres, es una de las actrices más versátiles que trabajan en la actualidad. Desde su primer papel en The Owl vs. Bombo (1984) hasta su trabajo más reciente que la hará brillar en el Óscar, la malaya no muestra signos de cansancio y sigue superando los límites de su oficio.

Conocida por su capacidad para acceder al centro emocional de sus personaje, ya sea en una historia de época como Memorias de una Geisha, dirigida por Steven Spielberg, o como una mentora experta en técnicas ancestrales en un blockbuster como Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, de Marvel, Michelle Yeoh jamás decepciona, pero vaya que impresiona.

ASÍ LO DIJO

"La acción en el cine no debería ser solo ver todos esas explosiones impactantes. Puedes volar una catedral, la próxima vez explotarás la Gran Muralla China, ¿y luego qué? Pero cuando estás enamorado de tus personajes, la acción más pequeña se convierte en una acción importante".

Michelle Yeoh, actriz

En 2022 fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes a nivel mundial, y se llevó el honor de Ícono del Año. Nada mal para aquella jovencita elástica y cargada de adrenalina que impacto a todos en Police Story 3: Supercop (1992), donde se puso al tú por tú con Jackie Chan, a quien, dicho sea de paso, logró opacar sin mucho problema.

Esperando la resolución de la próxima entrega del Óscar, donde su única verdadera contrincante en la categoría de Mejor Actriz será Cate Blanchett por su papel en Tár, te dejamos las diez películas que demuestras la versatilidad de Yeoh, y que son imprescindibles para entender por qué su trabajo es tan importante para tantas personas a nivel mundial.

YES, MADAM! (1985)

Las inspectoras Ng (Yeoh) y Carrie Morris (Cynthia Rothrock, otra leyenda del género de acción) luchan por rastrear a dos ladrones de poca monta que se robaron algo más valioso de lo que creen. Fue la primera película de la franquicia hongkonesa In the Line of Duty, enfocada en mujeres fuertes y creadora del subgénero "chicas con armas" en los 80. La última pelea muestra a Yeoh pateando traseros como pocas veces la has visto.

WING CHUN (1994)

Yeoh da vida al personaje titular, cuyo nombre se cree que inspiró el legendario estilo de pelea wing chun de Kung Fu. Donnie Yen, otro ícono del género que conquistó a Hollywood en años recientes, se une a ella, una joven propietaria de una tienda de tofu que lucha por rescatar a su familia y su pueblo de unos ladrones. Destaca porque además de presumir sus técnicas de pelea, la actriz derrocha humor y ligereza, otro de sus sellos.

EL MAÑANA NUNCA MUERE (1997)

De las pocas veces en la historia del 007 que una Chica Bond desplaza al agente por completo con su presencia en pantalla, su fiereza y su seguridad para no necesitar a ningún hombre que la salve. Como la superespía china Wai Lin, Yeoh marcó con este papel su debut oficial en Hollywood y en inglés. Sumamente querida por fans y expertos, no puedes perderte la pelea entre Bond y Lin después de Darse un baño.

EL TIGRE Y EL DRAGÓN (2000)

Ya reconocida por las grandes audiencias gracias a su aventura con James Bond, el gran papel de Yeoh llegó con esta cinta de Ang Lee. La película sigue a dos guerreros que buscan una espada misteriosa, que el Maestro Li (Chow Yun-fat) confía su custodia a Shu Lien (Yeoh). La escena en la que el personaje de Yeoh lucha contra Jen Yu (Zhang Ziyi) es considerada una de las mejores secuencias de acción en la historia del cine.

FAR NORTH (2007)

Yeoh interpreta a Saiva, una ermitaña en la tundra siberiana que vive como una paria después de que un chamán le dijera que estaba maldita al nacer. La llegada de un soldado perdido, interpretado por Sean Bean, cambia su vida y la de su compañera Anja (Michelle Krusiec). Pasó por los cines casi desapercibida, lo que es una lástima, pues cuenta con locaciones impresionantes, una fotografía hermosa y un gran rol para Yeoh.

SUNSHINE (2007)

En este thriller de ciencia ficción de Danny Boyle, escrito por el escritor de Ex Machina, Alex Garland, Yeoh da vida a una bióloga amante de las plantas que monitorea los niveles de oxígeno en la nave que tiene la misión de volver a encender un sol moribundo. La espiritualidad, tranquilidad y paz del personaje está latente en todo momento, incluso en los más tensos, como durante un fuerte enfrentamiento contra Mark Strong.

THE LADY (2011)

Dirigida por Luc Besson (El Quinto Elemento), la película se centra en Aung San Suu Kyi (Yeoh), la líder política de Birmania que ganó el Premio Nobel de la Paz mientras estuvo bajo arresto domiciliario durante 15 años. La elegancia en su interpretación como Aung le permitió a Yeoh dejar descansar las artes marciales para demostrar sus verdaderas capacidades como actriz, algo que al final fue elogiado por varios críticos.

MASTER Z: THE IP MAN LEGACY (2018)

Este trabajo de Yeoh en el spin-off de la franquicia Ip Man es una de las películas más subestimadas de su filmografía, pero es quizás una de las más impactantes en cuanto acción dada la cantidad de coreografías de lucha que ejecuta. En ella interpreta a la líder de la organización criminal Cheung Lok, por la que deja todo su físico en el celuloide, sin olvidar la parte emocional y empática del personaje.

LOCAMENTE MILLONARIOS (2018)

Yeoh lideró el reparto de esta comedia romántica basada en la novela homónima de 2013 de Kevin Kwan. La película sigue a Rachel (Constance Wu), una profesora chino-estadounidense que descubre que la familia de su novio es una de las más ricas de Singapur. Yeoh interpreta a Eleanor, la madre controladora del joven, un papel por el que recibió algunos de los elogios más grandes de su carrera. Fue la primera cinta importante de Hollywood que presentó un elenco completo de ascendencia asiática desde The Joy Luck Club (1993).

TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO (2022)

Y llegamos a la cereza del pastel en la carrera de Yeoh. Una comedia dramática repleta de ciencia ficción sobre la propietaria de una lavandería que se encuentra explorando el multiverso en un intento alegórico de comprender a su amado esposo (Ke Huy Quan) y a su hija (Stephanie Hsu). El trabajo de la actriz es físicamente complejo, dramáticamente rico y absolutamente divertido. El filme aspira a 11 premios Óscar, incluyendo uno para Yeoh como Mejor Actriz, Mejor Película y Mejor Director, para The Daniels.