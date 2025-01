Competirá en la Berlinale 2025

La nueva película del cineasta mexicano, Michel Franco, "Dreams", fue seleccionada para competir por el prestigioso "Oso de Oro" en la 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se celebrará del 13 al 23 de febrero de 2025.

Protagonizada por Jessica Chastain, Rupert Friend e Isaac Hernández, "Dreams" se suma a las 19 producciones que lucharán por los codiciados premios "Oso de Oro" y "Oso de Plata", según un comunicado del festival.

La película, que fue filmada en San Francisco y Ciudad de México, cuenta la historia de una adinerada socialité, interpretada por Chastain, que comienza un romance con un bailarín de ballet mexicano, papel protagonizado por Hernández.

Entre otros largometrajes que optan al máximo galardón del festival se encuentran trabajos de directores que regresan al certamen, como el rumano Radu Jude, con su comedia negra "Kontinental ´25 "y el surcoreano Hong Sang-soo, con su lánguida comedia familiar "What Does That Nature Say to You". También destaca el regreso del estadounidense Richard Linklater con "Blue Moon", una película sobre el compositor Lorenz Hart, con reparto de lujo que incluye a Ethan Hawke, Margaret Qualley y Andrew Scott.Además, "Reflection in a Dead Diamond", de los belgas Hélène Cattet y Bruno Forzani, ofrece un espionaje maximalista, mientras que If I Had Legs I´d Kick You aborda la misteriosa enfermedad de un niño, con Rose Byrne, Conan O´Brien y A$AP Rocky en el reparto.

Otro de los títulos destacados es "Timestamp", un documental de observación de Kateryna Gornostai sobre la vida en Ucrania tras la invasión rusa de 2022.

Cabe mencionar que, este año, de las 19 películas seleccionadas para competir, 17 son estrenos mundiales y ocho de ellas han sido dirigidas o codirigidas por mujeres, destacando la creciente presencia femenina en el cine internacional.

La directora del Festival Internacional de Cine de Berlín, Tricia Tuttle, expresó su orgullo por la selección de las películas, señalando que cada una de ellas ofrece una perspectiva única y fresca del cine contemporáneo.

"Cada una de estas obras singulares muestra a cineastas en la cima de su oficio", comentó Tuttle añadiendo que la competencia de este año promete descubrir nuevas y fascinantes visiones del cine global.

FUERTES RIVALES

- ´Ari´, de Léonor Serraille

- ´Blue Moon´, de Richard Linklater

- ´La Cache´, de Lionel Baier

- ´Dreams´, de Michel Franco

- ´Drommer´ (´Dreams (Sex Love)´), de Dag Johan Haugerud

- ´Geu jayeoni nege mworago hani´ (´What does that Nature Say to You´), de Hong Sangsoo

- ´Hot Milk´, de Rebecca Lenkiewicz

- ´If I Had Legs I´d Kick You´, de Mary Bronstein

- ´Kontinental´25´, de Radu Jude

- ´El Mensaje´, de Iván Fund

- ´Mother´s Baby´, de Johanna Moder

- ´Reflet dans un diamnt mort´, de Hélène Cattet y Bruno Forzani

- ´Sheng xi zhi di´ (´Living the Land´), de Huo Meng

- ´Strichka chasu´ (´Tinestamp´), de Kateryna Gornostai

- ´La Tour de Glace´, de Lucile Hadzihalilovic

- ´Was Marielle weib´ (´What Marielle Knows´), de Marielle Knows

- ´Xiang fei de nv hai´ (Girls on Wire´), de Vivian Qu

- ´O ultimno azul´ (´The Blue Trail´), de Gabriel mascaro

- ´Yunan´, de Ameer Fakher Eldin.