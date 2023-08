Fan busca boleto para ver a Taylor Swift y ¡se lo regalan!

CIUDAD DE MÉXICO .-Alice buscaba un boleto para ver a Taylor Swift y la espera valió la pena después de no lograr la compra por Internet, no encontrar en páginas de Facebook y luego de tres horas parada afuera del Foro Sol.

La joven mostraba una hoja donde en tinta roja decía: "Busco boleto".

La multitud pasaba alrededor de Alice hasta que de pronto Alexander le ofreció una entrada, pues una amiga de su esposa no llegó al concierto de la cantante estadounidense. Alice le dijo que sólo podía pagar 4 mil pesos y el acuerdo se cerró. Pero, había una sorpresa.

"Estuve buscando boletos desde que se hizo la preventa, alcancé código, pero cuando tuve acceso ya no alcancé boletos. Vi lugares en Facebook, pero muchos piden anticipo y hoy vine con la esperanza de encontrar un boleto y pues ya encontré uno", contó Alice con voz tímida.

"Siento mucha emoción porque por fin voy a poder entrar y no me lo voy a perder".

La fan de Taylor pidió permiso en su trabajo para asistir al concierto y nunca perdió la esperanza.

Alexander acompañó a Alice junto con su esposa Sagrario hasta la entrada para verificar que el boleto no era falso. En ese momento le dijo a Alice que se lo obsequiaban y no tenía que pagarles los 4 mil pesos.

'Swifties' internacionales buscan boleto

Los swifties no tienen fronteras. Personas viajaron a la Ciudad de México desde países como Australia y El Salvador, así como de varios estados de la República Mexicana para asistir al concierto de Taylor Swift en el Foro Sol.

Claire y su novio viajaron desde Australia con la esperanza de poder conseguir entradas y ver a su artista favorita. Aunque hablan inglés, cargaron un letrero en español con la leyenda de que buscaban boletos.

"Somos australianos. La amo desde que tenía 10 años, me encanta el concepto que maneja en cada disco. Si no alcanzo boletos el resto de las fechas, me quedaré unos días de vacaciones en la Ciudad", aseguró Claire, a quien le ofrecieron boletos por 800 dólares.

Por su parte, una pareja de salvadoreños estaba dispuesta a pagar 6 mil 500 pesos por boleto en zona naranja o verde.

"Al inicio la venta (de boletos) se abrió solamente para mexicanos, viajamos a México y nos arriesgamos para ver si conseguíamos boletos", dijo Fátima. "Ella me hizo swiftie", aseguró su novio.

A las afueras del Foro Sol, la gente tomó algunas cajas de cartón que estaban afuera de la estación metro Ciudad Deportiva y platos de unicel de un puesto de hamburguesas para hacer sus letreros que indicaban que buscaban boletos.

No quiere fiesta de XV años por ver a Taylor Swift

Un papá podría perder el cariño de su hija si no le consigue un acceso para el concierto de Swift.

Samantha Berenice no quiso tener una fiesta de XV años porque su sueño era asistir al concierto de la intérprete de "Lover".

"Es mi única hija, tiene 15 años. No le hice fiesta porque su sueño era verla y no pude conseguirle en plataformas. Estuve buscando en páginas de internet de Canadá y Estados Unidos, pero los boletos valen 33 mil pesos hasta adelante y no me alcanzaban. Hoy vengo con la esperanza de venir a conseguirle el boleto. Estoy dispuesto a endeudarme con 8 mil o 9 mil pesos. Sería su primer concierto si logro conseguir el acceso", compartió Samuel.

"Buenas noches, les recordamos que ya no hay venta de boletos", decían los organizadores por el altavoz.

Originarios de Zacatecas, Juan trajo a la capital del País a su hija Abril, quien tiene 17 años, para comprarle un boleto. Abrazados en pleno frío cargaban un letrero hecho con cartón para conseguir un revendedor.

"Ni veo revendedores, máximo pagaría 2 mil pesos porque ya viajamos desde lejos, desde Zacatecas", comentó Juan.