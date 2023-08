Intercambian 'swifties' brazaletes previo al show de Taylor

CIUDAD DE MÉXICO.-La tradición de los brazaletes de la amistad estuvo presente previo al primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol.

Luego de que la cantante estadounidense lanzará el tema "You're on Your Own, Kid", del álbum Midnights, los 'swifties' convirtieron en tradición intercambiar pulseras hechas con cuentitas con los nombres de las canciones.

"Hay una frase que habla sobre hacer pulseras y eso inició desde los primeros conciertos en que todos hacían sus pulseras con los nombres de las distintas canciones de Taylor o grades chistosas que hacen los mexicanos para intercambiarlas", dijo Enrique Domínguez, quien explicó la tradición de las pulseras.

Sin embargo, los comerciantes aprovecharon para diseñar algunas pulseras y venderlas a 30 pesos cada una.

Los seguidores de la intérprete "August" traían las pulseras colgadas en listones y alambres de metal para que no se les cayeran. "¿Quieres intercambiar pulseras?", se preguntaban los fans entre ellos. La gente se reunía en círculos para intercambiar sus creaciones.

Teresita López tiene 18 años y el concierto de Swift fue el pretexto para reunirse con su mejor amiga Fanny y armar cerca de 200 pulseras para intercambiar.

"Nos reuníamos cada que podíamos y nos poníamos a hacer nuestras pulseras. En cada pieza se queda una parte de nosotros. Mi álbum favorito es Lover, soy bailarina de jazz y este es uno de los trajes que usé para bailar. En cuanto tuve el boleto, supe que quería usar este traje. Al verla será el sueño de mi vida", dijo Teresita López.

Brillan las 'swifties'

Con un pronóstico de lluvia, con una máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 13 grados centígrados, los fans de Swift arribaron al Foro Sol. Portaban vestidos de novia, trajes con brillos, bralettes con pedrería de colores y vestuarios vaqueros.

El maquillaje con glitter fue el complemento para los looks de los 'swifties'. Predominaron los brillos en forma de corazones alrededor de los párpados de los ojos y el número 13 en las mejillas.

Gabriela Aguilera y Vanessa son maquillistas profesionales, pero como no alcanzaron boleto decidieron asistir a las afueras del Foro Sol a agregarle el toque de brillo a las asistentes. Por cada maquillaje cobraban 40 pesos.

"Me quedé sin boletos. Somos maquillistas y quisimos aprovechar la tendencia de Taylor para venir a poner el corazón, el número 13, unas sombritas o los brillitos que usualmente se usan en los festivales", dijo Gabriela Aguilera.

Algunos fans traían playeras blancas y marcadores de colores para que les escribieran los nombres de las canciones. Las chicas que traían vestuarios al estilo country llegaban en chanclas o pantuflas y sus botas vaqueras en mano para cambiarse adentro.