Famosos que parecen gemelos

¿Alguna vez has pensado en que uno que otro famoso tiene gran similitud con otro? Estas celebridades han dado de qué hablar tras contar con un gran parecido físico con más figuras del espectáculo.

SARAH HYLAND Y MILA KUNIS

Sarah Hyland (Modern Family) y Mila Kunis (Ted) generalmente son confundidas por el público, pues su parecido ¡es impresionante!

Las actrices se conocieron en diciembre de 2012 en una fiesta de Nylon y ambas decidieron ser la misma persona.

En una entrevista a InStyle, Hyland aseguró que Kunis se le acercó para comentarle que la confundían constantemente con ella, por lo que a veces finge ser ella, ya que la hace sentir joven. A lo que Hyland le pidió permiso para fingir ser ella (Kunis) y la histrionisa ucraniana aceptó sin problema la propuesta.

WILL FERRELL Y CHAD SMITH

El cómico, Will Ferrell, quien recientemente apareció en la cinta de "Barbie" y el baterista de la banda de rock californiana Red Hot Chilli Peppers, Chad Smith, saben que se parecen tanto que se pusieron de acuerdo para jugar una broma en el programa de Jimmy Fallon, en 2014.

Ambos aparecieron vestidos de la misma manera, portando una playera de la mítica banda Kiss, gorra de visera plana del equipo de beisbol de los Dodgers de LA, jeans oscuros y ¡hasta los mismos tenis!

NATALIE PORTMAN Y KEIRA KNIGHTLEY

Sin importar el peinado que lleven, Natalie Portman (El Cisne Negro) y Keira Knightley (Orgullo y Prejuicio) tienen gran parecido.

Ambas se mimetizan tanto que Knightley interpretó a la doble de Portman, como la senadora Padmé Amidala, en "Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma". El personaje original de la actriz británica se llama Sabé.

ELIJAH WOOD Y DANIEL RADCLIFFE

Aunque no son idénticos, Elijah Wood y Daniel Radcliffe sí tienen rasgos similares y una gran rivalidad en la industria cinematográfica.

Ambos se caracterizan por sus ojos azules, grandes y una melena oscura, y su gran rivalidad en la pantalla, puesto que fueron los protagonistas de grandes cintas, Wood como Frodo en la trilogía del "Señor de los Anillos" y Radcliffe como Harry Potter, en la franquicia homónima.

BRYCE DALLAS HOWARD Y JESSICA CHASTAIN

Estas famosas actrices pelirrojas son conscientes de su gran parecido.

La protagonista de "Apuesta Maestra" contó en un programa de Jimmy Fallon, del 2015, que la confundieron con la estrella de Jurassic World y que, a veces, le gustaba dicha confusión. Posteriormente, ambas tuvieron que salir a aclarar el error.

LOGAN MARSHALL-GREEN Y TOM HARDY

El parecido entre los actores Logan Marshall-Green y Tom Hardy es escalofriante, prácticamente tienen la misma cara.

Habrá que fijarse detenidamente para saber quién es quién. Otra de las diferencias -y la más evidente- es su carrera en la industria.

Aunque sea uno de los parecidos más mencionados en el espectáculo, ninguno de los dos ha mencionado algo al respecto ni han trabajado juntos.

ZOOEY DESCHANEL Y KATY PERRY

En la pandemia, Zooey Deschanel y Katy Perry por fin aceptaron que sí se parecen. La cantante confesó esto de una manera muy original al poner a la actriz como protagonista de su video "Not the End of the World", en el cual cómicamente admiten su gran parecido.

En un live de Instragram, la intérprete de "Dark Horse" confesó que se hizo pasar por la protagonista de la cinta "500 Días con Ella", para entrar a un club en Los Ángeles.

HEATH LEDGER Y JOSEPH GORDON-LEVITT

Otro de los grandes parecidos en el mundo del entretenimiento es de Heath Ledger y Joseph Gordon-Levitt.

Ambos actores participaron juntos en la cinta "1O Cosas que Odio de Ti" y a partir de ahí los fans encontraron una similitud increíble en sus rostros, sin embargo, aseguran que su gran diferencia es su método de

actuación. Incluso, cuando Ledger falleció se empezó a rumorar que Gordon-Levitt sería el nuevo Guasón, de Christopher Nolan.