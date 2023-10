Defiende sus curvas

Isabel Madow, quien regresará a la pantalla chica para participar en un concurso de baile, respondió a las críticas que recibió en las redes tras aparecer hace unos días en televisión, pues algunos usuarios señalaron que estaba pasada de peso y Madow, recordada por su aparición junto a Brozo como la secretaria sexy y "muda", no se quedó callada.

"Para los que me están criticando de que me vi gorda en la tele ... aparte de que la tele engorda 8 kilos realmente ¿tú crees que si bajé 32 kilos después de tener a mi hijo no puedo bajar 5 kilos? (risas). ¡No se te olvide que todo esto está ahí y siempre he sido muy deportista!", escribió.