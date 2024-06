¡Estos famosos cumplen 60 años este 2024!

Ciudad de México

Russell Crowe, Lenny Kravitz, Courtney Cox y Sandra Bullock son algunos famosos que cumplen sus 60 primaveras este 2024, y que, de alguna forma, siguen viéndose como los mejores vinos. ¿lo sabías?

COURTENEY COX CUMPLEAÑOS: 15 DE JUNIO

Qué impacto cuando te das cuenta que tus amigos ya no son aquellos jóvenes con la piel radiante y llenos de energía. Y aunque muchos podrían decir eso de la integrante de la serie Friends, la realidad es que Cox ha envejecido muy bien. Sus próximos 60 años, la actriz los celebrará con mucha chamba (una cinta más de Scream y la serie Last Chance U, que protagoniza y produce), y rodeada de amigos y apuestas empresariales.

Además, los residuales que le dejó su Monica Geller en Friends la tendrán viviendo varios años más con mucha comodidad. Por cierto, también tiene una marca de productos para el hogar, llamada Homecourt, y su propia productora de cine y TV, Coquette Productions, al lado de su ex marido, David Arquette.

SANDRA BULLOCK CUMPLEAÑOS: 26 DE JULIO

Desde inicios de los 90, Bullock se volvió un rostro recurrente en Hollywood, en especial en cintas de acción y comedias románticas sumamente exitosas. No por anda se convirtió en la actriz mejor pagada del mundo durante la primera mitad de los 2010, ganando hasta 20 millones de dólares por película. La Propuesta, Gravedad, Chicas Armadas y Peligrosas y Minions la ayudaron a alcanzar ese estatus de estrella A-List.

Con el paso de los años, la ganadora del Óscar por Un Sueño Posible comenzó a meterse a la producción de cine y TV y hasta se aventó a abrir restaurantes, pastelerías y florerías. Además, claro, de haber engalanado en más de una ocasión la lista de las Mujeres Más Hermosas del Mundo, de revistas como People y Time.

KEANU REEVES CUMPLEAÑOS: 2 DE SEPTIEMBRE

Si alguien en esta lista parece que tiene pacto con alguna deidad para siempre lucir joven, sano y extra "cool" con el paso de los años, ese es Keanu. Vaya, hasta tiene memes respecto a este tema. Reeves es, en resumen, una de las estrellas más queridas del mundo, ya sea por su vena filantrópica, sus constantes éxitos de taquilla, su mezcla de hombre "bad-ass" y en extremo abrazable, o porque es todo un caballero decentísimo.

Ya sea que te hayas enamorado de él en un drama (My Own Private Idaho), un thriller (Point Break), una comedia (Bill & Ted´s Excellent Adventure), una cinta de suspenso (El Abogado del Diablo), ciencia ficción (Matrix) o una oda a la acción (John Wick), seguro coincides con miles en que, como Keanu, no hay dos.

MONICA BELLUCCI CUMPLEAÑOS: 30 DE SEPTIEMBRE

Considerada por Forbes como una de las 100 mujeres italianas más exitosas en la historia, Bellucci sigue siendo una de las principales sex symbols en el mundo, ¡a sus casi 60 años! Con más de 80 créditos como actriz entre filmes y series en francés, italiano e inglés, Monica tiene al menos un proyecto con el que enamoró a más de uno, ya sea como Malèna, una de las novias de Drácula o como una Chica Bond en Spectre.

Lo anterior, sin dejar de lado su carrera como modelo internacional para marcas como Cartier, Dolce & Gabbana y Dior, o como el objeto del afecto de Vincent Cassel (su segundo marido) y el cineasta Tim Burton (su actual pareja). No por nada la consideran una "Elizabeth Taylor moderna".

MARISA TOMEI CUMPLEAÑOS: 4 DE DICIEMBRE

La tía May más joven que ha tenido Spider-Man en el cine. Algo que levantó un gran debate entre fans y críticos sobre cómo la tía de Peter Parker incluso hacía desvariar al mismísimo Tony Stark (Robert Downey Jr.). Una muestra del talento de Tomei, quien empezó su carrera como actriz en 1983. Desde entonces, se ha convertido en una estrella indie en Hollywood, ganadora del Óscar y un sex symbol para varias generaciones.

Además de llevarse la estatuilla dorada por su rol en Mi Primo Vinny, Marisa fue nominada por la Academia por sus roles en In The Bedroom y El Luchador. Sin embargo, su rango es mucho más amplio, con varias comedias bajo su manga. La más reciente de estas, Upgraded, estrenó hace poco en Prime Video.

OTROS CUMPLEAÑEROS

Este 2024 está lleno de estrellas que arribaron al sexto piso, la mayoría de ellas en muy buena forma, y otras tantas, ya de plano retiradas: