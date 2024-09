Muere Kenny Hyslop, baterista de Simple Minds, a los 73 años

El baterista de Simple Minds, Kenny Hyslop, murió a los 73 años, según reportó Midge Ure, estrella de Ultravox, en sus redes sociales.

"A punto de abordar el vuelo de British Airways desde JFK, me enteré de que mi viejo amigo, el baterista de Slik/Simple Minds, Kenny Hyslop, falleció. ¡Vivió una vida muy activa! Mi más sentido pésame a sus amigos y familiares. Era muy querido", escribió Ure a modo de homenaje.

La causa de su deceso todavía no se conoce; sin embargo, el medio Mirror informó que el músico llevaba un tiempo enfermo.

Los fans del originario de Escocia acudieron a sus redes sociales para dedicarle unas palabras.

"Qué triste, he hablado bastante con Kenny en línea en los últimos años, lo conocí hace más de 40 años. ¡Un baterista increíble! Vuela alto, Kenny", "No parece justo, solo hace un mes más o menos, le envié un mensaje y me dijo que su tratamiento iba bien", son algunos de los mensajes que recibió el baterista.

Hyslop nació en Helensburg en 1951 y pasó la mayor parte de su vida trabajando en la industria musical, tanto en Reino Unido como en Canadá. Se unió a la banda de Ure, Salvation (que más tarde se llamaría Slik), en 1972. Posteriormente, en 1981, fue integrante de Simple Minds, sustituyendo a Brian McGee y donde permaneció un año.

A su trayectoria se le suma el haber tocado con Set The Tone, The O'Clock Gang y la banda de blues Big George and the Business.

En sus últimos años de vida se dedicó a enseñar a tocar la batería en Carlton Studios en Glasgow, además de producir música, la cual publicó en MySpace.