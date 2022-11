Fallece Keith Levene, guitarrista y fundador de The Clash

"Con gran tristeza informo que mi amigo cercano y legendario guitarrista de Public Image Limited, Keith Levene, falleció el viernes 11 de noviembre.

"No hay duda de que Keith fue uno de los guitarristas más innovadores, audaces e influyentes de todos los tiempos", escribió el escritor Adam Hammond, a través de redes sociales.

Nacido en 1957 en Londres, Keith Levene alcanzó la fama a los 18 años tras formar la banda The Clash junto con el guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon.

Su trayectoria con el grupo duró muy poco debido a una deriva política; sin embargo, contribuyó con el álbum debut What's My Name, lanzado en 1977.

Posteriormente, se unió a John Lydon de Sex Pistols para formar Public Image Ltd, en 1978. Ahí disfrutó de mayor fama con los discos Public Image: First Issue, Metal Box y The Flowers of Romance.

"Nuestros pensamientos y amor están con su pareja Kate, su hermana Jill y toda la familia y amigos de Keith. El mundo es un lugar más oscuro sin su genio", agregó Adam Hammond.