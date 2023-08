Disfruta gran momento

Monterrey, N.L.

Lo que para un actor significa un protagónico, para Faisy es el programa Veo Cómo Cantas.

Estar al frente de la emisión que se transmite los domingos por Las Estrellas a las 21:00 horas, es para el conductor la oportunidad que buscó desde hace 26 años. Aunque el público lo ha visto en Me Caigo de Risa (Canal 5) y Faisy Nights (Unicable), Veo Cómo Cantas es especial en su carrera.

"Estrenar este programa me puso nervioso, pero a la vez muy entusiasmado y preocupado porque esta oportunidad es como tener un protagónico", señaló Faisy.

MÁS EMPÁTICO

"Soy un Faisy diferente al de Me Caigo de Risa, estoy tratando de no ser tan gritón, de ser un poquito empático con el momento. En Me Caigo de Risa es el que conocen en una fiesta, donde hay mucho relajo, en Faisy Nights es alguien que está más en casa".

Contó que se encuentra en una etapa muy plena de su vida personal y profesional porque está haciendo lo que más le gusta y se ha ganado la confianza del público.

Y aunque parece sencillo por tener mucha experiencia en la conducción, afirmó que pararse al frente de Veo Cómo Cantas lo hizo replantearse su forma de conducir.

DIFERENTE

"Estoy tratando de darle a la gente diferentes momentos, dinámicas y energías para que cada mensaje se entregue de la mejor manera, no quiero ser el mismo Faisy en todos lados. Me pareció muy prudente quitarme lentes y sombrero en este proyecto y mostrarle a la gente algo diferente. No me gusta ser el centro de atención, me gusta llevar el rol conductor", explicó.

Veo Cómo Cantas es un programa en el que dos concursantes se disputan un premio monetario al adivinar si los cantantes misteriosos son buenos o malos, con la ayuda de un panel de famosos integrado por Érika Buenfil y José Eduardo Derbez, además de la rotación de Natalia Téllez, Marjorie de Souza, Beto Cuevas y Ricardo Montaner, así como un artista invitado.

Faisy se prepara para presentar su show en Estados Unidos, además de que cada 15 días graba su programa Faisy Nights y, por ahora, Veo Cómo Cantas es una temporada de ocho programas.