Sigue con las molestias en su oído

Ciudad de México

El regreso de RBD a los escenarios fue todo un éxito, pero también dejó anécdotas dolorosas, indicó Anahí al revelar a sus fans que le volvió a sangrar su oído tras ponerse el monitor.

La cantante, de 40 años, aún lidia con las complicaciones que le ocasionó la perforación de tímpano que sufrió el pasado mes de junio.

Fue en un encuentro con sus seguidores en Estados Unidos donde la rubia aseveró que sigue poniendo todo para cumplir con el tour, pero su oído sigue lastimándole.

"Ay, no oigo nada; la sufrí mucho, ¿se notó mucho, verdad? que estaba agarrándome, pero es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez", dijo a sus fanáticos.

El "monitor" es el audífono que los cantantes se ponen en sus conciertos para escuchar su voz y, al tener una falla, puede emitir un sonido tan agudo que provoca lesiones auditivas, tal como le pasó a Luis Miguel en su momento, un accidente del cual no se recupera.

A pesar de todo, Anahí explicó lo necesarios que son los aparatos. "Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios, los gritos, entonces no oigo la música, entonces yo no sé si estoy cantando bien o no".