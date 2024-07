Pide más empuje latino

Después de figurar casi por 25 años de manera destacada en la industria del entretenimiento en Hollywood, Eva Longoria asegura que no ha atestiguado muchos cambios en la representación de los latinos .

La actriz estadounidense, de ascendencia mexicana, de 49 años, dice que los cineastas, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu han creado la “ilusión” de que los latinos están triunfando en el país vecino, pero cree que hace falta más que eso.

SÓLO UNA ILUSIÓN

“La gente dice: ‘Mira, todos los mexicanos que han ganado un Óscar’. Pues son ellos, pero necesitamos más Guillermos, más Alfonsos, más Iñárritus, sólo hay tres que están ganando y eso hace la ilusión de que estamos bien, pero la verdad es que falta más en la industria”, contó Longoria en entrevista.

La estrella de “Esposas Desesperadas” (Desperate Housewives) dijo que apenas el 5 por ciento de los encargados de hacer las series y películas delante y detrás de las cámaras pertenece a la comunidad latina. Resaltó que las mujeres registran aún menos presencia.

“Sabemos que no hay representación en televisión y cine, (que los latinos) somos el 20 por ciento en Estados Unidos, pero sólo 5 por ciento en la pantalla enfrente y detrás de la cámara, y para las mujeres hay menos (oportunidades). Hay menos mujeres detrás de la cámara, estamos retrocediendo y tenemos que avanzar, especialmente con la comunidad latina”, subrayó.

Con la intención de hacer la diferencia, Longoria decidió crear su propia casa productora, con la que se encaminó a dirigir su primer largometraje, “Flamin’ Hot: El Sabor Que Cambió la Historia” (2023).

“Quería crear esas oportunidades para nuestra comunidad, para nuestro talento, porque nadie está enfocándose en el mercado de hispanos y somos una gran parte de ese mercado.

FINAL DE TEMPORADA

Es por eso que a la hora de regresar a la pantalla chica, después de una década, para protagonizar y producir la serie de comedia dramática “Tierra de Mujeres” (Land of Women), cuyo final de temporada llegará este 24 de julio a Apple TV+, lo hizo honrando su herencia latina y en español.

“Yo soy una mezcla de todo y me gusta explorar, la identidad es muy importante para mí. Regresar a tus raíces es un tema principal en la serie. Quería que fuera en ‘spanglish’ porque mi personaje habla en inglés con su hija y en español con su mamá, y me gusta porque he visto situaciones así”.

“Nuestras vidas son una mezcla, no todo es drama ni comedia, hay días en que tienes que reírle a tus problemas y otros en que tienes que llorar. Quería alejarme de lo oscuros que son los programas de televisión últimamente”, remató.