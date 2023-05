Aislinn es la pesadilla de cualquier papá.- Eugenio Derbez

"Para empezar, cómo sufrí contigo con los novios. Se conseguía a los peores novios, es la pesadilla de cualquier papá. Aislinn se enamoraba de cualquier hombre con el que conviviera más de una hora

"Cuando me decía: 'papá tengo que ir a Satélite', yo le decía: 'Me da miedo porque si te vas con el chofer y el viaje de aquí a Satélite es de hora y media, ya te enamoraste de él'. Se enamoraba de cualquiera con el que conviviera más de media hora", dijo, provocando las risas de su hija.

Y aunque el actor asegura que siempre ha sido respetuoso de las decisiones de su hija, no quiere decir que no tuviera una idea sobre los ex galanes que hacían de todo por ganarse su simpatía.

"Llegaba con cada gañán, no quiero decir nombres porque por ahí deben de estar, y no me los quiero encontrar algún día. Yo me acuerdo que llegaban a la casa, y cuando iban a casa de su mamá, por ella, la mamá de Aislinn(decía): 'No, no me digas señora, dime Gabriela. Gaby, Gaby para ti, háblame de tú'.

"Entonces llegaban conmigo a la casa y (me decían): '¡Qué onda, Eugenio', y yo le decía: 'Dile a tus amigos que no soy Eugenio, soy señor, que me digan señor, cómo está usted y que me hablen de usted'", compartió.

También compartió que algunos de ellos no sólo no le parecían buena compañía para su hija, sino un mal ejemplo por actividades que realizaban sin su aprobación.

"Aparte me asomaba yo por las ventanas y los veía fumando afuera de mi casa, cosa que no soportaba yo que fumaran. No podía yo con eso, entonces luego entraba y decía: 'Ya vi que estaban fumando allá afuera, ¿por qué estás saliendo con él?" y soltó una carcajada.

Ya en confianza Eugenio se decidió a dar nombres sobre los amores platónicos de Aislinn y confesó que de pequeña se enamoró del actor y cantante Martín Ricca.