Euforia en Monterrey

Los Jonas Brothers demostraron que siguen siendo muy queridos en Monterrey a pesar de postergar sus fechas en México de su Remember This Tour.

El trío conformado por los hermanos Kevin, Joe y Nick reunieron a 14 mil personas en el primero de los dos shows que ofrecerían en la Arena Monterrey. Se presentaron jueves y viernes.

El grupo arrancó a las 21:30 horas en medio de gritos ensordecedores del público, en su mayoría mujeres mayores de 18 años, dejando en claro que sus fans han crecido junto con ellos.

A diferencia de las presentaciones en Ciudad de México, las asistentes acudieron en pareja o grupo de amigas, y se vieron pocos padres de familia en el recinto.

"¡Hola, México!", saludó Joe, quien a lo largo del concierto fue quien más interactuó con la audiencia.

"Cool", "That´s Just the Way We Roll" y "Only Human" fueron parte de las primeras canciones del grupo, que tuvo como teloneros a Lasso y a Sitting on Stacy.

Cada vez que alguno tomaba la palabra, en especial Joe y Nick, las fans los ovacionaban y les declaraban su amor.

"Te amo, Nick", fue el de los más frecuentes. Kevin, por su parte permaneció sin hablar durante toda la velada.

El trío repitió la fórmula de repasar sus éxitos, desde su formación, su paso por Disney, su separación y reencuentro.

Esta nueva etapa les ha traído un nuevo brío, ya que anoche las canciones que Nick y Joe lanzaron en solitario no funcionaron igual que sus éxitos en conjunto.

"Jealous", "Levels" y "Cake by the Ocean" no prendieron igual.