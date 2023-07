Peso Pluma usa protector bucal ¡de oro y diamantes!

GUADALAJARA, Jalisco.- De oro blanco de 10 quilates y diamantes está hecho el protector bucal del cantante Peso Pluma, el cual mandó diseñar exclusivamente y recién estrenó en un concierto que ofreció en su natal Guadalajara, Jalisco.



Por estas piezas bucales también conocidas como grillz o fronts, el artista que ha estado arrasando en los últimos meses en la industria musical a nivel global con sus "corridos tumbados", pagó alrededor de un millón de pesos.

DETALLES

Los detalles del proceso de creación los cuenta su dentista tapatío de cabecera Raúl Pérez.

"Él llegó claramente con la idea de que su diseño tuviera corazones, oro y diamantes. Nos tardamos un mes en elaborarlo. Lo primero que realicé fue escanear su boca en un software de computadora, con el software se realizaron las maquetas, hicimos varios diseños y una vez teniéndolos le mandamos imágenes para que los revisara.

"Ya que eligió, se hizo un fundido del oro blanco y después se fue incrustando diamante por diamante. Sus grillz tienen alrededor de 500 incrustaciones de diamantes y esto se hizo a través de un microscopio, pues el diamante mide alrededor de medio milímetro, son súper pequeños", platicó el especialista.

El trabajo de los grillz se realizó en conjunto con la marca joyera Braggao, instalada en Guadalajara y reconocida también por realizar joyas exclusivas a artistas como Christian Nodal y los raperos Gera MX y Blessd.

"La calidad de los diamantes es VVS y las piezas en forma de corazones son oro blanco también, solo que tienen un esmalte rojo. En general los protectores de Peso Pluma están valuados en 50 mil dólares, alrededor de un millón de pesos.

"Este protector bucal se quita y se pone, no es para qué se use al masticar, por eso la pieza se ve un poco tosca, por lo mismo de que tenía que quedar hueca para no lastimar sus encías", añadió el dentista.

Peso Pluma estrenó sus grillz el sábado 17 de junio en su primera presentación profesional en Guadalajara, realizada en el Auditorio Telmex, aunque él quería estrenar la pieza exclusiva en su fiesta de cumpleaños unos días antes.

"La idea era que usara el protector en su cumpleaños, pero hubo que hacerle unos ajustes y no se pudo, entonces lo estrenó en el Telmex, fui con mi equipo a colocárselo. Realmente después de la primera vez es súper fácil que él se lo ponga y quite", añadió el doctor.

El especialista, conocido como "el dentista de los famosos", pues ha trabajado también con figuras del espectáculo como Abraham Luna, de Grupo Firme y la influencer Mona, conoció a Peso Pluma hace dos años, cuando aún no era popular.

Desde entonces, Raúl Pérez ha sido el dentista de cabecera del fenómeno musical, quien suele acudir a sus consultas de rutina cada seis meses.

"Atendí a Peso Pluma hace dos años en mi clínica de Huentitán, aún ni era cantante, una amiga en común me recomendó con él. En esa ocasión le hicimos un diseño de sonrisa y le pusimos 20 carillas de porcelana, después, hace como un año le pusimos una incrustación de diamante en cada colmillo.

"Trabajar con Peso Pluma es padre y para nada complicado porque es buena onda. Tal vez ahora un poco más apegado al celular, supongo que por sus pendientes. Cuando lo conocí solo lo acompañaba a consulta nuestra amiga en común, pero la última vez acudió con 6 personas, entre ellas seguridad y su manager, pero de carácter lo veo igual", afirmó el dentista.

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, nacido en Jalisco el 15 de junio de 1999, saltó a la fama el año pasado.

Aunque con el hit "Ella Baila Sola" se ha mantenido en el primer sitio del Top 50 Global en Spotify durante semanas, el joven empezó a hacerse notar con temas como "El Belicón", "La Bebé (Remix)", "Por las Noches", "El Azul" junto a Junior H y "PRC", en dueto con Natanael Cano".

El jueves 22 de junio, Peso Pluma lanzó en todas las plataformas digitales su disco titulado Génesis, que cuenta con 14 melodías, algunas de ellas son colaboraciones con artistas como Jasiel Núñez, Natanael Cano y Junior H.

El doctor Raúl Pérez, de 31 años, es tapatío y egresado de la Universidad de Guadalajara, con maestría en prostodoncia y especialidad en diseño de sonrisa y estética dental.

Actualmente cuenta con dos clínicas dentales, en Huentitán El Bajo y en el hospital Puerta de Hierro.

En YouTube tiene un podcast donde entrevista famosos. A peso Pluma lo tuvo en este espacio por primera vez hace un año.

Por realizarse un diseño de sonrisa con Raúl Pérez, los famosos han pagado entre 140 y 160 mil pesos.