The Rolling Stones están de vuelta

Los Rolling Stones están de vuelta y vienen con amigos famosos.

"Hackney Diamonds", el primer álbum de canciones inéditas de la banda en 18 años, incluye apariciones especiales de artistas como Lady Gaga, Paul McCartney y Stevie Wonder. Conmovedoramente, también incluye a Charlie Watts, el baterista incondicional de los Stones, que murió en 2021 después de casi seis décadas como integrante de la banda. Watts toca la batería en dos de las 12 canciones del álbum, grabadas en 2019, y Steve Jordan toca el resto.

No quiero ser presumido, pero no habríamos sacado este álbum si no nos hubiera gustado mucho". Mike Jagger, Cantante