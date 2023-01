Britney Spears estalla contra Jamie Lynn

En más de una ocasión, la relación tensa que llevan las hermanas ha generado polémica, pues anteriormente la intérprete de "Tóxic" acusó a Lynn de colgarse de su imagen para poder vender ejemplares de su libro "Things I Should Have Said", incluso desmentiría su versión sobre que estuvo para apoyarla durante los años que vivió bajo la tutela de su padre, ya que mencionó Jamie tenía comportamientos "paranoicos" hacia ella.

Ahora, fue en el programa "Special Forces: World's Toughest Test" donde "Zoe" confesó luchar con su autoestima al estar "bajo" la figura de la cantante.

"Al crecer, mi hermana se hizo famosa, famosa en todo el mundo, cuando yo era muy joven", dijo.

Si bien externó que amaba a su hermana y se sentía muy orgullosa de sus logros, en ocasiones sentía "no tengo nada para mí".

Incluso añadió que le gustaría descubrir su propia identidad sin que ésta sea afectada por Britney, precisamente las declaraciones hicieron que la voz de "Baby One More Time" reaccionara con un posteo en Instagram.

"¿Vamos a decir que fue difícil ser mi hermana???? Mmmmmmmmmmmmmmm.... De Verdad ???", se leyó.

La famosa compartió con sus seguidores que su familia había disfrutado de días de spa, champán, y placeres comunes como el café mientras ella actuaba sin descanso en Las Vegas.

"¡Le enseñamos el SIGNIFICADO DE MAL y luego la tiramos al final sin derechos propios! ¿Quieres que lo comparta en Telly?, continuó.

Britney escribió que preferiría "escupirles en la cara y destrozarlos en Instagram porque eso es todo lo que mi familia ha sido para mí".

Recordemos que la tutela de James Spears acabó en noviembre de 2021.

Asimismo, Britney reveló que durante esa temporada sufrió crisis nerviosas.

"No es una historia de víctima o lloro por eso porque nunca fui un gran problema ... ¡Me senté en una silla durante 10 horas al día y sin derechos durante 4 meses!, señaló.

La "icono del Pop" finalmente se despidió un mensaje dedicado para Lynn.

"Honestamente, me sorprenden las dificultades que dices que has tenido al tenerme como tu hermana. Lamento que te sientas así, ¡pero nunca toques mi pie roto en la cocina diciéndome que vaya al médico porque la infección de mi pie podría infectar a tus hijos reales!".

Hasta el momento la actriz no ha respondido al comentario.